CleverConnect sichert sich 30 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde mit dem deutschen Wachstumskapitalgeber Digital+ Partners

CleverConnect, Experte für Recruitement-Lösungen, hat den Abschluss einer neuen Serie-B-Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Die Mittel in Höhe von 30 Millionen Euro stammen größtenteils von dem deutschen Wachstumskapitalgeber Digital+ Partners. Das Unternehmen erhält aber auch weiterhin Unterstützung von seinen bisherigen Investoren Citizen Capital und Sofiouest. Mit dem neuen Kapital will CleverConnect nicht nur die Präsenz in Europa ausweiten, sondern auch das Team stärken und weitere Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) tätigen, um seine Lösungen im Bereich Talentakquise zu erweitern. Das Ziel von CleverConnect: Sich als europäischer Marktführer für Personalbeschaffung etablieren und dabei mehr als 25 Millionen Kandidaten bis 2023 bei der Stellensuche begleiten.

30 Millionen Euro zur Stärkung der Präsenz in Europa

Mithilfe der neuen Finanzierungsrunde will CleverConnect die Einführung seiner Lösungen in Europa beschleunigen. Dazu plant das Unternehmen eine deutlich schnellere Erweiterung seiner Aktivitäten in Deutschland, eine Ausweitung der Präsenz in Südeuropa, und den Ausbau seines Geschäfts in Nordeuropa, darunter in Belgien, den Niederlanden und Skandinavien. In der Praxis bedeutet dies:

die Eröffnung einer Niederlassung in Deutschland (Anfang 2022) und die Einstellung von 20 Mitarbeiter

einen Personalzuwachs in den bereits vorhandenen Standorten in Spanien und Italien (+15 geplante Stellen)

erste Schritte in Nordeuropa (Niederlande, Dänemark), ebenfalls mit 5 geplanten Stellen

Insgesamt sind damit bis Ende 2022 mindestens 150 neue Einstellungen geplant, von denen 40 vor allem im Vertrieb angesiedelt sein werden und die internationalen Ambitionen von CleverConnect unterstützen sollen. In Frankreich erweitert das Unternehmen sein bestehendes Team zudem um mehr als 100 Mitarbeitende, von denen die Hälfte in den Produkt- und Technikteams beschäftigt sein werden.

Marktführerschaft in der KI-unterstützten Talentgewinnung

Dieser neue Schritt unterstreicht die Ambition von CleverConnect, immer mehr Unternehmen aller Größenordnungen (von KMUs bis hin zu Großunternehmen) bei sämtlichen Einstellungsfragen zu begleiten – sowohl in Frankreich als auch international. Ebenso will das Unternehmen immer mehr Kandidaten bei der Stellensuche unterstützen. CleverConnect verfügt bereits über 7,5 Millionen registrierte Benutzer auf seiner Plattform Meteojob und dürfte durch diese Öffnung auf dem europäischen Markt bis Ende 2023 mehr als 25 Millionen Bewerbende erreichen und unterstützen können. Auf dieser Basis will CleverConnect eine europäischen Spitzenposition im Bereich Talent Acquisition bis 2024 erreichen.

Ein realistisches Ziel auf einem besonders zukunftsträchtigen Markt. Denn angesichts der aktuellen Veränderungen bei der Arbeitsweise setzen viele Unternehmen auf eine schnellere Digitalisierung ihrer Personalabläufe und damit ihres Rekrutierungsprozesses. CleverConnect konnte über die vergangenen Jahre einen starken Umsatzanstieg erzielen, insbesondere bei Tools wie dem zeitversetzten Videointerview und CV Matching. Allein im Jahr 2020 wurden mehr als 840.000 Videointerviews durchgeführt – ein Anstieg um 120%.

„Die Lage im Bereich Rekrutierung wird in Europa in den nächsten 24 Monaten äußerst angespannt bleiben, was mit der Erholung nach Corona, einer erheblichen Fluktuation in den Unternehmen und einem Arbeitskräftemangel in vielen Sektoren zusammenhängt. Daher stellt die Personalbeschaffung mehr denn je eine strategische Herausforderung für Unternehmen dar“, betont Marko Vujasinovic, CEO von CleverConnect.

„Unternehmen werden ihre Einstellungsverfahren grundlegend verändern und digitalisieren müssen, um sie flexibler zu gestalten und besser auf die Anforderungen von Kandidaten eingehen zu können. Nur so können sie mit der Entwicklung Schritt halten. Künstliche Intelligenz wird ganz klar eine wichtige Rolle bei dieser Transformation spielen. Sie ermöglicht eine bessere Abstimmung zwischen Unternehmen und Bewerbern und verbesserte Vorschläge zu neuen Karrieremöglichkeiten und Chancen“, ergänzt Louis Coulon, Mitbegründer von CleverConnect.

„Wir investieren so viel in Forschung und Entwicklung, weil wir glauben, einen Beitrag zu einem Wandel des Arbeitsmarktes leisten zu können, um hier mehr Transparenz, Gleichberechtigung und Gerechtigkeit zu erreichen. Dies steht im Einklang mit unserer Verpflichtung und unserer Mission bei CleverConnect“, so Gonzague Lefebvre, Mitbegründer und Verantwortlicher für die Strategie der Gruppe.

Julian Mattes, Partner bei Digital+ Partners: „Der weiter steigende `War of Talent´ ruft eine AI-basierte Recruiting Lösung auf die Agenda vieler Unternehmen. Wir sind fest davon überzeugt, dass sich CleverConnect als die pan-europäische Recruiting Software dursetzen wird. Wir freuen uns das Team rund um Marko, Louis und Gonzague bei der Skalierung zu unterstützen.“

( CleverConnect )