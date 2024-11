CEO-Wechsel bei der Multitude Group

Der Wechsel ist Teil des strategischen Wachstumspfads des Unternehmens. Jorma Jokela, CEO und Gründer von Multitude, wird zum Ende dieses Jahres als Chief Executive Officer zurücktreten, und das Board of Directors von Multitude hat Antti Kumpulainen als neuen CEO, mit Wirkung zum 1. Januar 2025, ernannt.

Jokela, der das Unternehmen vor fast 20 Jahren gründete, hat Multitude von einem kleinen Start-up zu einem globalen FinTech-Unternehmen mit über 700 Mitarbeitenden aufgebaut, das Kunden in ganz Europa betreut und sich auf jene Kunden konzentriert, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. In seiner neuen Vollzeitrolle innerhalb einer Konzerngesellschaft der Multitude-Gruppe wird er sich auf strategische Großprojekte, Partnerschaften, M&A und auf die Entwicklung von künftigen Führungskräften konzentrieren. Jokela wird außerdem weiterhin als Mitglied des Board of Directors sowohl der Multitude Group, als auch der Multitude Bank p.l.c. tätig sein, um die Vision der Gruppe voranzutreiben, bis Ende 2028 eine Marktbewertung von über 1 Milliarde Euro zu erreichen.

Seit dem Erhalt der Vollbanklizenz im Jahr 2012, dem Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse im Jahr 2015 und der Bewältigung der COVID-Phase, hat Multitude ein hochskalierbares Business und Operating Model etabliert. Diese Meilensteine haben das Wachstum in Produktangeboten, geografischer Präsenz und Kreditvolumina erheblich vorangetrieben, was den Arbeits- und Zeitaufwand für den CEO erhöht und die verfügbare Zeit für strategische Initiativen verringert hat.

„In den letzten zehn Jahren hatte ich immer weniger Zeit, mich auf die Bereiche zu konzentrieren, die mir wirklich am Herzen liegen – Geschäftsentwicklung, Strategie, Talentförderung, Produktinnovation und Customer Experience. Nach sorgfältiger Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es für den Shareholder Value am zielführendsten ist, wenn ich die täglichen, operativen Geschäftsführungsagenden abgebe und mich auf strategische Projekte, Partnerschaften und Übernahmen konzentriere. Ich freue mich sehr auf diese neue Phase, und auch darauf, in meiner neuen Rolle zum Wachstum des Unternehmens beizutragen“, sagte Jokela.

Das Board of Directors von Multitude hat Herrn Antti Kumpulainen, CEO der Multitude Bank p.l.c., mit Wirkung zum 1. Januar 2025, als Nachfolger von Jokela ernannt. Kumpulainen ist seit neun Jahren im Unternehmen und war unter anderem als Country Manager, Commercial Leader und in den letzten vier Jahren als CEO der Multitude Bank p.l.c. tätig.

Vor seiner Tätigkeit bei Multitude hatte Kumpulainen leitende Positionen im Risikomanagement inne, darunter die des Chief Risk Officer im finnischen Bank- und Finanzsektor. Er verfügt über umfangreiche Expertise in profitablen Wachstumsunternehmen, in Effizienzsteigerung durch Digitalisierung und Automatisierung, und ist ein profunder Kenner von europäischen Regulierungsanforderungen im Finanzsektor.

„Ich bin überzeugt, dass Anttis Kenntnisse über unser Unternehmen, seine beeindruckenden Leistungen über mehrere Jahre hinweg und seine Erfahrung als CEO der Multitude Bank ihn zur idealen Führungskraft machen, um Multitude als CEO in die nächste Phase zu führen.“ Jokela ergänzte: „Ich habe viele Jahre eng mit Antti zusammengearbeitet und weiß, dass wir dieselben Werte und Visionen für unser Unternehmen teilen. Ich bin sicher, dass dieser Übergang reibungslos verlaufen wird“, sagte Ari Tiukkanen, Vorsitzender des Vorstands der Multitude Group.

Infos hier