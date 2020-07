Carmignac ernennt Chief Experience Officer

Die Aufgabenbereiche von Nathalie Lahmi konzentrieren sich auf den digitalen Wandel bei Carmignac und das Vertriebsmodell des Unternehmens. Sie wird die Abteilungen Marketing sowie Privatkunden leiten, die zur Verbesserung des Kundenerlebnisses zu einem Kompetenzbereich zusammengefasst werden. Sie ist Maxime Carmignac unterstellt und Mitglied des strategischen Entwicklungsausschusses von Carmignac.

Start bei BNP Paribas

Nathalie Lahmi begann ihre berufliche Laufbahn bei BNP Paribas. Sie war zunächst für BNP Paribas Personal Finance tätig, wo sie an der Entwicklung des digitalen Marketings der internationalen Tochtergesellschaften arbeitete, und anschließend Leiterin des Marketingteams e-business Frankreich. Im weiteren Verlauf ihrer Karriere war sie Leiterin der Teams für Online-Kundenakquise und -bindung der Privatkundenbank und koordinierte als Leiterin der Abteilung Marketing und Kommunikation ferner die Markteinführung von Hello Bank!.

2014 kam Nathalie Lahmi als Direktorin der Abteilung für digitales Marketing zu Allianz France. 2017 wurde sie zur Direktorin der Bereiche Marke und Kommunikation des Unternehmens ernannt. Nathalie Lahmi besitzt einen Abschluss der ESSEC Business School.

Unternehmenswandel beschleunigen

„Digitale Anwendungen sind für das Kundenerlebnis ein wichtiges Differenzierungsmerkmal. Wir sind hocherfreut, Nathalie Lahmi bei Carmignac begrüßen zu dürfen. Ihr wird die Aufgabe zukommen, den digitalen Wandel des Unternehmens zu beschleunigen, damit wir Dienstleistungen und Lösungen anbieten können, die den Erwartungen unserer Kunden entsprechen, und auf künftige technologische Veränderungen vorbereitet sind.

Ihre Kompetenzen in den Bereichen digitale Vertriebsstrategien und organisatorische Neugestaltung stellen eine große Bereicherung dar, und wir freuen uns sehr darüber, auf dieses Know-how zurückgreifen zu können“, so Maxime Carmignac, Managing Director von Carmignac UK. Nathalie Lahmi wird ihre Stelle am 1. September 2020 antreten.

(Carmignac)