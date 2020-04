„Die Pandemie setzt auch die Lieferketten unter Stress“

Der Ausbruch des Die Corona-Krise weitet sich fast täglich aus. Mit den rasant steigenden Zahlen an Infizierten steigen auch die Herausforderungen an die Unternehmen, Einkäufer und Supply Chain Manager. In der vergangenen Woche hat der BME seine Fachgruppen-Mitglieder nach den aktuellen Auswirkungen der Corona-Krise gefragt. Ein Ergebnis einer interaktiven Sitzung des BME am 1. April ergab: „Die aktuelle Situation und die neuen Anforderungen an den Einkauf und die Lieferketten sind, dass sich diese derzeit täglich ändern. Diese hohe Dynamik zu organisieren und zu kontrollieren, ist eine große Herausforderung“, betonte Olaf Holzgrefe, Leiter International des BME. Was gestern noch unkritisch war, könne sich heute schon komplett geändert haben.

Die Krise erreicht Stück für Stück immer mehr Unternehmen. Stand Montag 30. März bezeichneten 50 Prozent der befragten Unternehmen aus mittelständischen Betrieben und Konzernen die Auswirkungen der Krise als „nicht spürbar oder leicht“. Während 27 Prozent „spürbare Auswirkungen“ und bereits 23 Prozent „starke bis kritische Auswirkungen“ meldeten. Wobei sich einzelne Industrien unterscheiden.

Blickt man auf die aktuellen „Hot Spots“ der Lieferketten, so fällt bei der Befragung Italien ins Auge, das über 35 Prozent der Unternehmen vor Herausforderungen stellt. Ebenfalls im Fokus der Lieferkettenbetrachtung der Einkäufer ist Spanien. Mit Blick auf China ergibt sich ein nicht ganz einheitliches Bild. Während ein Teil der Befragten auch in den vergangenen Monaten keine Herausforderungen in den Lieferketten verzeichnen mussten, stehen andere Unternehmen u.a. im Bereich von IT-Ware und Produktionsmaterialien immer noch vor Schwierigkeiten. Ein nicht unerheblicher Teil der Unternehmen spüren allerdings auch schon eine Verbesserung der Situation. Holzgrefe: „Die Unsicherheit ist groß; und neben den aktuellen Problemen in Europa und China, beschäftigen die Einkäufer im direkten Gespräch zunehmend die Fragen: Was passiert in den USA? Und welche Entwicklung ist möglicherweise in Indien zu erwarten?“

Ein eher überraschendes Ergebnis der Umfrage: mit knapp 70 Prozent sind Lieferverzögerungen aktuell das größte Problem und damit deutlich vor dem Lieferausfall, der mit „noch“ knapp zehn Prozent deutlich dahinter rangiert und damit die weiteren Herausforderungen wie Preiseerhöhungen und Insolvenzen hinter sich lässt. Deutlich wird aber auch hier das Thema „Unsicherheit“. „Es lässt sich aktuell schwer voraussagen, ob es bei der Lieferverzögerung bleibt oder ob daraus doch ein Lieferausfall entwickeln kann,“ so Judith Richard, Referentin der Fachgruppe „Lieferantenmanagement“ des BME. Ganz konkret ist es die Frage der Verlässlichkeit von Planung und Aussage im Bereich von Lieferterminzusagen oder Auftragsbestätigung. Neben den operativen Herausforderungen in der Lieferkette beschäftigt auch den Einkauf das Thema „Liquidität“.

Neu an dieser Krise sind die vollkommen neuen Herausforderungen. So geht die operative Lösung der Krise einher mit einer für viele Unternehmen neue Arbeitsorganisation durch „dezentrales Arbeiten“ und Home Office. Zudem ist auch die Beschaffung von Schutzausrüstungen und Hygieneartikeln für die Belegschaft ein großes Problem. Interessant ist dabei jedoch, dass deutsche Unternehmen hier auch teilweise Ihren Lieferanten finanziell helfen, selbst Schutzausrüstungen zu kaufen.

Im Dialog mit den Einkäufern kamen noch weitere aktuelle Entwicklungen zu Tage. So wurde drauf hingewiesen, dass aktuell die Luftfrachtpreise aus China extrem steigen und natürlich die Bevorzugung von Hygieneartikel die Kapazitäten zusätzlich verknappt. Wie vernetzt die Logistikketten sind, zeigt die Aussage eines Einkäufers: „Für unser Unternehmen hat auch die Einstellung der Fährschifffahrt auf dem Mittelmeer Folgen, fallen doch durch die Fährschiffe wichtige Frachtkapazitäten weg.“

Die Frage nach der Zukunft ist zum aktuellen Zeitpunkt schwer zu beantworten. „Wir können aktuell nur reagieren nicht agieren“ so die Einkäufer. Aber erste Trends zeichnen sich ab. Einzelne Unternehmen bauen Lagerbestände auf oder rücken vereinzelt von Just in Time ab. Einigkeit besteht allerdings bei einer Mehrheit der befragten Unternehmen, dass diese Krise das Thema Digitalisierung beschleunigen wird – unter anderem auch, um mehr Transparenz in der Lieferkette zu erhalten.

Der BME wagt auch einen Blick in die Glaskugel: Die Frage, wie lange sich diese Krise auswirken wird, beantworteten die vom Einkäuferverband befragten Unternehmen mit dem Hinweis: Die Überwindung der Krise ist das Eine, bis wir wieder auf dem Niveau von 2019 sind eine ganz andere Frage.

Gemeinsam mit den Teilnehmer hat sich der BME dazu entschlossen, in den nächsten Tagen die Umfrage erneut zu starten, um die Entwicklung weiter im Auge zu behalten.

(BME)