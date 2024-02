Auftragsmangel bei Selbstständigen – Geschäftslage auf Tiefstand

Auch ihr Geschäftsklima, das sich aus der aktuellen Lagebewertung und den Erwartungen für die kommenden Monate ergibt, nähert sich mit Minus 22,6 Punkten dem Negativrekord vom Oktober 2022. Woran liegt diese monatelange Talfahrt? „Vor allem am Auftragsmangel”, sagt Katrin Demmelhuber vom ifo Institut, „die niedrige Nachfrage bremst knapp die Hälfte der befragten Selbstständigen und Kleinstunternehmen aus.”

Auftragsmangel ist das Haupthindernis

Die Ergebnisse der ifo Konjunkturumfrage im Januar werfen ein besonderes Augenmerk auf die Herausforderungen, die Selbstständige in ihrer Geschäftstätigkeit maßgeblich beeinträchtigen. Knapp die Hälfte der Selbstständigen gibt an, unter Auftragsmangel zu leiden (48 Prozent), damit liegen die Beeinträchtigungen vor allem auf der Nachfrageseite. In der Gesamtwirtschaft bewerten lediglich 38 Prozent der Befragten, den Auftragsmangel als Hindernis – dicht gefolgt von Angebotsproblemen (38 Prozent).

Bei den Selbstständigen hingegen gaben nur knapp ein Viertel der Befragten an, dass sie ihre Waren und Dienstleistungen nicht uneingeschränkt anbieten können, sei es aufgrund von Arbeitskräftemangel oder fehlenden Kapazitäten. Finanzierungsengpässe werden von knapp 5 Prozent der Selbstständigen gemeldet.