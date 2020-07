Amundi lanciert neue kostengünstige Prime ETFs auf britische Small- und Mid-Caps sowie US-Treasuries

Amundi hat zwei neue ETFs aufgelegt und baut damit die im März 2019 eingeführte Prime-ETF-Palette, das europaweit günstigste Angebot für Standard-Exposures, weiter aus.

Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF

Der an der London Stock Exchange gelistete sowie in Deutschland registrierte ETF bietet Anlegern einen äußerst günstigen Zugang zu den 150 führenden britischen Small- und Mid-Caps, die im Solactive United Kingdom Mid and Small Cap ex Investment Trust Index enthalten sind.

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF

Der auf Xetra gelistete ETF bietet Anlegern einen äußerst günstigen Zugang zu US-Dollar denominierten US-Treasuries mit einer Laufzeit zwischen einem und zwölf Monaten.

Anleger können sich mit Amundi Prime ETFs zu laufenden jährlichen Kosten von nur 0,05 Prozent in den wichtigsten Anlagesegmenten eines diversifizierten Portfolios engagieren.

Die Produktpalette umfasst aktuell je sechs Aktien- und Renten-ETFs für die wichtigsten Anlageregionen. Alle Amundi Prime ETFs sind physisch replizierend und bilden Indizes von Solactive ab. Zudem sind Unternehmen, die kontroverse Waffen produzieren oder handeln ausgeschlossen.

Ergänzung wichtiger Exposures

„Letztes Jahr haben wir das sehr kostengünstige und an den Anlegerbedürfnissen ausgerichtete ETF-Angebot lanciert. Die neuen ETFs erlauben es Anlegern, ihre Portfolios mit weiteren wichtigen Exposures zu ergänzen“, sagt Fannie Wurtz, Head of Amundi ETF, Indexing & Smart Beta.

(Amundi)