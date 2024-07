Action erzielt 6,2 Milliarden Euro Nettoumsatz

Der Halbjahresumsatz von Action stieg auf 6.2 Mrd. Euro (+20.1 Prozemt gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023). Flächenbereinigt stieg der Umsatz um 9.0 Prozent. Das Umsatzwachstum ist auf den Verkauf von mehr Produkten an neue und bestehende Kunden zurückzuführen.

In diesem Jahr hat Action bisher mehr als 1300 Produktpreise gesenkt, zusätzlich zu den 2500 Preissenkungen des letzten Jahres. Action hat in den letzten sechs Monaten durchschnittlich 17.3 Millionen Kund:innen pro Woche in 2685 Filialen in 12 Ländern begrüßt. Action hat in diesem Zeitraum 119 neue Filialen hinzugefügt und ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr 330 neue Filialen zu eröffnen.

Weitere Investitionen in die Eigenmarken von Action

Das Unternehmen stärkt die Action-Formel durch Investitionen in sein Eigenmarkensortiment. Hajir Hajji, CEO: „Unsere Kund:innen schätzen die Eigenmarken von Action wegen ihres unschlagbaren Preises und ihrer Qualität sehr. Deshalb investieren wir kontinuierlich in die Qualität und Nachhaltigkeit dieser Produkte. Wir haben mit unserer preisgekrönten Sonnenschutzreihe Zenova begonnen und setzen dies mit unseren Reinigungsprodukten der Linie Spargo und unserer nachhaltig hergestellten Bade- und Bettwäsche Hotel Royal fort. Kundenrezensionen, Produkttests und Verbraucherpreise verdeutlichen den Fortschritt und die Wirkung, die unsere Eigenmarken erzielen.“

Die Kundenzufriedenheit bleibt die wichtigste Säule für das Wachstum. In Deutschland wurde Action von der Tageszeitung DIE WELT und dem Marktforschungsunternehmen ServiceValue zum ‚Preis-Champion‘ im Non-Food-Bereich gekürt. In der niederländischen Marktstudie „Retail Merkenonderzoek“ wurde Action als eine der Marken genannt, deren Kundenstamm voraussichtlich weiterwachsen wird. Action ist unter den Top 3 der bekanntesten Einzelhandelsmarken in den Niederlanden. Auch in Polen erhielt Action drei Auszeichnungen: ‚Listonic No. 1 Non-Food Discounter‘, ‚Best Retail Employer 2024‘ und den ‚Retail Business Award‘.

Mehr als 72.000 Mitarbeitende

Action entwickelt sich weiter zu einem wichtigen Arbeitgeber. In diesem Jahr wurden bisher 3182 neue Arbeitsplätze geschaffen. In Deutschland hat das Unternehmen seinen 13.000sten Mitarbeitenden begrüßt. Der Discounter beschäftigt jetzt 72.222 Mitarbeiter:innen aus 159 Nationen. Investitionen in Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten haben in den letzten sechs Monaten zu 1885 internen Beförderungen geführt, was die DNA von Action stärkt, da das Unternehmen wächst. Durch Schulungen und Beförderungen wachsen die Mitarbeiter:innen von Action mit der Entwicklung des Unternehmens.

Zur Unterstützung der internationalen Expansion hat das erste Vertriebszentrum (DC) in Italien am 6. Mai mit der Belieferung der Filialen begonnen. Die zentrale Lage des Zentrums in Altedo, das nach dem Zertifizierungssystem für nachhaltige Gebäude BREEAM als „ausgezeichnet“ zertifiziert wurde, ermöglicht es Action, ein größeres Gebiet zu bedienen. Action betreibt inzwischen 87 Filialen in Italien und hat kürzlich seine erste in Apulien eröffnet.

