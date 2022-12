Chinesische Wirtschaft auf dem Weg zur Erholung

Das Dreiergespann aus strenger „Null-Covid“-Politik, Immobilienkrise und einer drohenden globalen Rezession hat die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr verlangsamt. Laut dem europäischen Vermögensverwalter und ETF-Anbieter Tabula Investment Management („Tabula“) gibt es jedoch zunehmend positive Anzeichen für eine Rückkehr des Wachstums.

Chinas Central Economic Work Conference (CEWC) endete am Freitag letzter Woche mit dem Versprechen weiterer politischer Unterstützung für Verbraucher und insbesondere für Immobilienentwickler. China wird „die Inlandsnachfrage stärken“ und „der Wiederherstellung und Ausweitung des Konsums Vorrang einräumen“.

Stabilisierung für Immobiliensektor

Der Konsum wurde in diesem Jahr durch die Angst vor Quarantäne geschwächt und leidet nun unter der Angst vor COVID selbst, da Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen in den Städten der Stufe 1 zunehmend unter Druck geraten.

Für den Immobiliensektor machten die chinesischen Behörden auf der CEWC deutlich, dass sie „den angemessenen Finanzierungsbedarf der Bauträger decken“ und Fusionen, Übernahmen und Umstrukturierungen fördern werden, um zur Stabilisierung des Sektors beizutragen.

Regierungs-Eingriff, um BIP-Wachstum zu stimulieren

Michael John Lytle, CEO von Tabula, sagt: „Die chinesische Regierung hat den Großteil ihrer Fiskalunterstützung in der ersten Hälfte des Jahres 2022 aufgebracht, und der Haushalt für 2023 wird erst im kommenden März festgelegt.

Da die Ausgaben sowohl der Verbraucher als auch der Privatwirtschaft unter Druck stehen, wird die Regierung eingreifen müssen, um das BIP-Wachstum im nächsten Jahr zu stimulieren.

Insbesondere werden wir 2023 wahrscheinlich eine Ausweitung der steuerlichen Unterstützung und auch mehr Mittel sehen, um sicherzustellen, dass der Immobiliensektor endlich aus seiner Krise herauskommt.

Gute Aussichten für High-Yield-Anleger

Lytle zufolge stehen die Zeichen gut für High-Yield-Anleger, die Asien bereits als Quelle attraktiver Renditen identifiziert haben. Tabulas Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF hat in den letzten 30 Tagen um mehr als 20 Prozent zugelegt und bietet nun eine Bruttorendite von ~18 Prozent.

Der ETF hat in diesem Jahr Nettozuflüsse in Höhe von über 140 Millionen US-Dollar verzeichnet – die zweithöchsten Zuflüsse aller in Europa notierten festverzinslichen High Yield-ETFs – und Lytle geht davon aus, dass weitere Anleger folgen werden.

„Präsident Xi hat sich klar für eine weitere Abkehr von marktbasierten Reformen zugunsten einer staatlich geführten Kampagne zur Steigerung der Eigenversorgung und der wirtschaftlichen Sicherheit ausgesprochen, was bedeutet, dass die Sicherung von Nahrungsmitteln, Energieressourcen und wichtigen industriellen Lieferketten gewährleistet werden muss.

Das Ziel des gemeinsamen Wohlstands – die Verringerung der Ungleichheit – bleibt eine hohe Priorität. Dies alles sind Faktoren, die für High Yield Anleger in Asien positiv zu werten sind“, sagt Lytle.

(Tabula / Manuela Blisse / surpress)