Flexible Arbeitsplätze dank iLOQ und DeskNow

Die Integration zwischen der Zutrittsmanagement-Lösung von iLOQ und der Workspace- Management-Plattform von DeskNow, ermöglicht einen schnellen und effizienten Zugang zu gemeinsam genutzten Arbeitsbereichen in ganz Europa.

DeskNow wurde 2020 in Deutschland gegründet und ist eine Online-Workspace-Management- Plattform, um Büros zu verwalten, diese buchbar zu machen und jede Art von Arbeitsplatz in ganz Europa zu digitalisieren. Die mehrsprachige Plattform ist rund um die Uhr über die Website oder einer App des Unternehmens verfügbar.

Bedarf an temporären flexiblen Arbeitsplätzen gestiegen

Nach der Pandemie und der zunehmenden Beliebtheit vom Arbeiten im Homeoffice, überdenken Unternehmen, wie und wo ihre Mitarbeiter arbeiten können. Diese neu entdeckte Flexibilität hat zu einem größeren Bedarf an temporären flexiblen Arbeitsplätzen geführt.

Jetzt, da Unternehmen, Hotels und andere Räumlichkeiten überschüssige Flächen zur Verfügung haben, ist es für sie finanziell sinnvoll die Plattform zu nutzen, um diese Flächen zu vermieten.

Die Plattform ist ideal für Unternehmen, die eine schnelle und zuverlässige Möglichkeit suchen, sich an neue Wege anzupassen, was das heutzutage moderne und flexible Arbeiten betrifft. Beispielsweise, um ihre Räume buchbar und zugänglich für diejenigen zu machen, die zu Verkaufsmeetings oder Workshops aus anderen Städten oder Ländern kommen.

Die Plattform umfasst Zahlungsoptionen und eine 360-Grad-Ansicht der buchbaren Büros und Räume, die für alle leicht zugänglich und nutzbar ist.

Integration mit iLOQ

Der Hauptvorteil der Integration besteht darin, dass sie Nutzern rund um die Uhr Zugang zu Räumen bietet. Sicherheit hat daher eine hohe Priorität, da Vermieter sicherstellen müssen, dass nur autorisierte Personen zur richtigen Zeit Zugang zu den richtigen Orten haben.

Zuvor hatte ein Besucher nur während der normalen Arbeitszeit Zutritt. Dieser musste sich an der Rezeption melden und hat einen physischen, mechanischen Schlüssel erhalten. In diesem Fall ist es unmöglich zu kontrollieren, wer diesen Schlüssel hat, oder sicherzustellen, dass er ihn am Ende seiner Mietdauer zurückgibt.

Die Integration mit iLOQ löst diese Sicherheitsprobleme und ermöglicht einen reibungslosen, effizienten und einfachen Zugang zum Gebäude, ohne einen physischen Schlüssel übergeben zu müssen.

Einzigartige Zusammenarbeit

iLOQ bietet eine batterielose mobile Zutrittsmanagement-Lösung. Es werden keine physischen Schlüssel benötigt. Zutrittsrechte zu Räumlichkeiten werden an eine App gesendet, die auf einem NFC-fähigen Smartphone läuft.

Das Smartphone fungiert als Schlüssel und Stromversorgung zum Öffnen des digitalen Zylinders, was es zu einer intelligenten und nachhaltigen Lösung macht.

(iLQQ / Manuela Blisse / surpress)