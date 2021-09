Rekord-Zuflüsse im europäischen ETF-Markt

Der europäische ETF-Markt hat ein weiteres Rekordjahr verbucht: Die Nettomittelzuflüsse belaufen sich im Jahr 2021 bisher auf über 115 Milliarden Euro (gegenüber 100 Milliarden Euro im gesamten Jahr 2020).

Auf Aktien-ETFs entfielen drei Viertel der gesamten Nettomittelflüsse, und im Bereich der thematischen ETFs zeichnet sich mit Nettomittelflüssen von bereits mehr als zehn Milliarden Euro ein weiteres Rekordjahr ab.

Thematische ETFs auf der Überholspur

Der Markt für thematische ETFs hat sich von 13,5 Milliarden Euro Ende des ersten Halbjahres 2020 auf über 38,5 Milliarden Ende August dieses Jahres fast verdreifacht. Im selben Zeitraum hat er sich auch weiterentwickelt: Viele Anleger wählen ein globales thematisches Engagement als Teil eines neuen Ansatzes für die Vermögensallokation und entfernen sich vom traditionellen, regional ausgerichteten Ansatz.

Wir haben auch beobachtet, dass thematische ETFs von immer mehr Kundenkanälen angenommen werden, darunter Pensionsfonds und andere Institutionen in Europa.

Auch die Berücksichtigung von ESG-Auswirkungen wird für Anleger in Europa, die in langfristige Themen investieren, immer wichtiger. In diesem Jahr sind bisher über 60 Prozent der Nettomittelflüsse in thematische ETFs geflossen, die nach Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzinstrumente klassifiziert wurden.

Die Anleger suchen zunehmend nach Anlagestrategien, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die das Wachstum hin zu einer saubereren und grüneren Wirtschaft weltweit vorantreiben, sowie in Unternehmen, die einen positiven für die Gesellschaft leisten, etwa indem sie Ungleichheiten in den Gesundheitssystemen weltweit verringern.

ETF – eine innovative Produktkategorie

Starken Rückenwind erhält der ETF-Markt auch von Produktinnovationen – geht doch ein Großteil der Innovationen der gesamten Fondsbranche auf sein Konto. Einige Vermögensverwalter sind bei der Produktinnovation führend, sie erkennen wichtige Marktlücken und bieten den Anlegern Lösungen, die über die derzeitigen Standards und Erwartungen in einem Großteil des Marktes hinausgehen.

Der Schlüssel dazu ist ein proaktiver Ansatz, der insbesondere bei indexnachbildenden Produkten eine moderne Methodik, aktives Research neue Ideen kombiniert. Damit unterscheiden sich thematische ETFs von anderen Indexprodukten und können in allen Anlageklassen einen bedeutenden Beitrag leisten.

ETFs gelten zudem als zunehmend zugängliches, gepooltes OGAW-Vehikel und als Investmentfonds der Wahl für ein sehr breites Spektrum von Anlegern, von Privatpersonen in ihren Sparplänen bis hin zu einigen der anspruchsvollsten Investoren weltweit.

(LGIM) / surpress