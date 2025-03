Zuverlässig im Service, flexibel beim Produkt

Der stetige Wandel des Maklermarktes fordert nicht nur die freien Vermittler, sondern auch die Versicherer. Andreas Bahr, Leiter Maklervertrieb, erzählt, wie die INTER dafür aufgestellt ist

Wie hat sich der Maklermarkt in den vergangenen Jahren entwickelt und wohin geht aus Ihrer Sicht die Reise?

ANDREAS BAHR: Es hat sich einiges verändert. Neben der fortschreitenden Regulierung, Digitalisierung, immer schnelleren Produktentwicklungsprozessen sowie dem Markt- und Wettbewerbsdruck nimmt auch der Anspruch des Maklers an sich selbst stetig zu. Dies führt dazu, dass Makler veränderte Anforderungen an uns haben, vor allem hinsichtlich Service und Produktflexibilität – und natürlich auch umgekehrt. Auch die Ansprüche der Kunden wandeln sich und hier ist Zuverlässigkeit im Service eine Kernanforderung.

Die Anpassungen an die Marktgegeben heiten müssen immer schneller erfolgen und der Druck steigt für Versicherer wie uns, Vermittler und damit deren Kunden, die unsere Kunden sind, bestmöglich zu bedienen.

Was haben Sie getan, um die INTER auf diese Entwicklungen einzustellen?

ANDREAS BAHR: Auf Basis der Markt- und Vertriebsanforderungen haben wir unsere Organisationsstruktur in einer „Nord-Süd-Aufstellung“ geschärft. Den Bereich „Nord“ leitet Ingo Ternes. Leiter des Bereichs „Süd“ ist Andreas Krüger.

Zum jeweiligen Team gehören Key-Account-Manager und Maklerbetreuer, die vor Ort zusammenarbeiten. Sie haben gute Basiskenntnisse in unseren angebotenen Sparten Kranken, Leben und Komposit. Sie können unser Produktangebot in der Differenzierung gegenüber dem Marktangebot klar kommunizieren. Flankierend werden sie durch Maklerreferenten unterstützt – unsere Spezialisten in den Sparten. Sie sind persönliche Ansprechpartner bei tiefergehenden Fragen sowie für Zielgruppen- und Spezialmakler.

Das ist aber noch lange nicht alles an Unterstützung?

ANDREAS BAHR: Damit die Anforderungen in den Betriebsprozessen bestmöglich verarbeitet werden, haben wir ein sogenanntes Vertriebsassistenten-Team. Und das Herzstück in unserer Aufstellung ist unser Vertriebsservice. Diesen können die Vermittler für allgemeine Anfragen sowie Angebotsanfragen – hier geht es vor allem um Sonderkonzepte, aber auch allgemeine Serviceanfragen – direkt kontaktieren. Viele Services sind auch online 24/7 zugänglich.

Wie heben Sie sich mit dem gesamten Team gegenüber demWettbewerb ab?

ANDREASBAHR: Es ist uns bewusst, dass wir nur einer von vielen Playern am Markt sind. Umso wichtiger ist es, Vermittlern klar zu kommunizieren, dass die INTER in dem jeweiligen Produkt der richtige Partner ist.

Sie sprachen gerade das Thema Produkte an. Wie sind Sie da aufgestellt?

ANDREAS BAHR: Die INTER hat eine umfassende Produktpalette für Privat- und Gewerbekunden in den Sparten Kranken, Leben und Komposit. Viele Produkte sind speziell auf die Bedürfnisse von Medizinern und Handwerkern zugeschnitten.

In der Krankenversicherung verfügen wir über eine besonders gute Expertise sowie ein hervorragendes Produktangebot zum Beispiel mit dem Tarif Quali Med Premium, der ganz weit vorne im Markt ist. Hier lohnt es sich für jeden Vermittler, im Markt-Match einmal die Leistungsbereiche genau anzuschauen. Dieses Produkt können und wollen wir besonders selbstbewusst im Markt in 2025 platzieren, da daran kein Vermittler im Angebot für seine Kunden vorbeikommt. Bei den Arzttarifen blicken wir auf einen Erfahrungsschatz von fast 50 Jahren mit einem eigenem, homogenem Kollektiv aus Medizinern und deren Angehörigen zurück. Mit unserem stationären Tarif und dem privaten Pflegetagegeld bieten wir im Bereich der Zusatzversicherungen Produkte an, die durchweg Spitzenplatzierungen beim Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen.

Wie sieht es in den Sparten Komposit und Leben aus?

ANDREAS BAHR: In der Sachversicherungssparte liegt der Schwerpunkt auf Gewerbeversicherungen. Vor allem Betriebsinhalt, Betriebsgebäude, technische Versicherung und insbesondere unsere Betriebshaftpflicht für das Bauhandwerk gehören zu den Top-Produkten am Markt.

In der Sparte Leben haben wir mit INTER Mein Leben ein hochflexibles Altersvorsorgeprodukt, bei dem individuell zwischen 100 Prozent Klassik und 100 Prozent Fonds in allen Stufen der Verteilung gewählt werden kann. Unsere laufende Gesamtverzinsung beträgt 3,70 Prozent inklusive Schlussüberschuss.

Werfen wir noch einen Blick auf den Service.Was bieten Sie hier?

ANDREAS BAHR: Unser Service fußt auf mehreren Säulen. Da ist zum einen unser Vertriebsservice für Nachfragen und spezielle Angebote, zum anderen sind es im täglichen Austausch die Kolleginnen und Kollegen in der Maklerbetreuung. Außerdem stellen wir unsere Online-Vertriebsservices und schließlich ein umfassendes Webinar Angebot, das kontinuierlich ausgebaut wird, zur Verfügung. Dabei geht es um Produkte, Vertriebsansätze und gesetzliche Rahmenbedingungen.

Was können Makler in diesem Jahr von der INTER konkret erwarten?

ANDREAS BAHR: Mit der beschriebenen Neuaufstellung wollen wir die Chance nutzen, um im Maklermarkt einen Sprung nach vorne zu machen sowie unser Angebot und den Service fortlaufend weiterzuentwickeln. Unser Ziel ist es, dass Vermittleranfragen zu einem hohen Prozentsatz im Erstkontakt mit uns abschließend bearbeitet werden.

Vielen Dank für das Gespräch.