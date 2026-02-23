Kategorie wählen

Versicherungen

Zum zehnten Mal ausgezeichnet

Münchener Verein erhält den Deutschen Service-Preis 2026!

Die Münchener Verein Versicherungsgruppe wurde am 19. Februar erneut mit dem renommierten Deutschen Service-Preis in der Kategorie „Versicherer – Generalisten“ ausgezeichnet. Die Ehrung wird jährlich und nun zum 16. Mal vom Nachrichtensender ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) verliehen. Hierbei konnte der Münchener Verein bereits zum zehnten Mal überzeugen und unterstreicht damit seine kontinuierlich hohe Servicequalität sowie Kundenorientierung.

Der angesehene Award basiert auf einer umfassenden Analyse, die zahlreiche Studien, Kundenbefragungen und Social-Media-Beiträge einbezieht. Insgesamt wurden 2.940 Unternehmen bewertet, wobei sowohl etablierte Firmen als auch neue Anbieter und Start-ups berücksichtigt wurden. Die Datengrundlage für den Award umfasste 2.337 verdeckte Testkontakte, 270.058 Kundenstimmen sowie 86.635 Social-Media-Beiträge. Im Fokus der Untersuchung standen dabei die persönliche Beratung vor Ort, der Online-Service, der Service per Telefon und E-Mail sowie die Meinungen der Kunden zum angebotenen Service der Unternehmen. Die Zusammenführung dieser unterschiedlichen Datenquellen ermöglichte eine fundierte und praxisnahe Beurteilung.

Rainer Breitmoser, Fachbereichsleiter Service des Münchener Verein betont: „Hervorragender Service entsteht nicht zufällig – er ist das Ergebnis von viel Engagement, Fachkompetenz und echtem Teamgeist. Die zehnte Auszeichnung mit dem deutschen Servicepreis ist eine besondere Anerkennung für die tägliche Leistung unserer Kolleginnen und Kollegen“

COO Sebastian Hartmann ergänzt: „Die Bindung unserer Kundinnen und Kunden an den Münchener Verein durch exzellenten Service ist ein zentraler Bestandteil unserer strategischen Ausrichtung. Die erneute Auszeichnung bestätigt, dass uns dies mit großem Erfolg gelingt.“

Ein zentraler Bestandteil des ausgezeichneten Servicekonzepts ist das Service-Center als kanalunabhängige Kommunikationsdrehscheibe, in der Hunderttausende Kundenanliegen gebündelt und effizient bearbeitet werden. Zu den Erfolgsfaktoren zählen dabei Serviceorientierung, Schnelligkeit, hohe Beratungskompetenz und versicherungsfachliches Know-how, ergänzt durch Produktqualität und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Im Service setzt der Münchener Verein auch verstärkt auf digitale Service-Prozesse. Hierzu gehört die MV-Service App bzw. das Kundenportal, welche es Kundinnen und Kunden ermöglichen, ihre Verträge zu verwalten und verschiedene Anliegen direkt digital zu bearbeiten. Trotz des digitalen Ausbaus werden auch die klassischen Kanäle weiterhin professionell und servicestark bedient.

„Wir entwickeln unsere Serviceleistungen kontinuierlich weiter, um den sich wandelnden Bedürfnissen des Marktes und unserer Kundinnen und Kunden gerecht zu werden. Unser Anspruch ist es, unabhängig vom gewählten Kanal einen passgenauen Service anzubieten und damit eine hohe Kundenbindung zu erreichen “, erklärt Markus Kreusel, Abteilungsleiter Service Center 1.

Die erneute Auszeichnung mit dem Deutschen Service-Preis bestätigt die konsequente Weiterentwicklung des Münchener Verein im Bereich Kundenservice und ist zugleich Ansporn, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen.

Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist dabei das tägliche Engagement der Mitarbeitenden, die mit Fachkompetenz, Einsatzbereitschaft und persönlichem Einsatz dafür sorgen, dass sich Kundinnen und Kunden beim Münchener Verein gut aufgehoben fühlen.

print

ASCORE Auszeichnung

Es gibt viele gute Tarife – für die Auszeichnung „Tarif des Monats“ gehört mehr dazu. Lesen Sie hier, was die ausgezeichneten Tarife zu bieten haben.

Tarife des Monats im Überblick

ETF-News

ETF-News

Aktuelle News zu börsengehandelten Indexfonds.

zu den News

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Hier gehts zu den Videos

Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein-Geld 1 | 2026

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld