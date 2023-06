Zielke ESG-Ranking jetzt für alle offen

Offen für alle Organisationen und neue Medienpartnerschaft

Auch in Zukunft wird die Zielke Research Consult Banken und Versicherungen in Sachen Nachhaltigkeit auf den Zahn fühlen und nach strengen Kriterien bewerten. „Durch die Beendigung der exklusiven Partnerschaft mit Morgen & Morgen sind wir jetzt offen für alle Organisationen, die gerne auf unsere Rakings zurückgreifen möchten“, so Geschäftsführer Carsten Zielke. „Die neue Medienpartnerschaft mit Mein-Geld-Medien dient der weiteren Verbreitung und Transparenz unserer Analyse-Ergebnisse.“ Weiter bietet die Zielke Research Consult eine intensive Reportingberatung für Unternehmen an, die ihre Nachhaltigkeitsstrategie auch im Sinne einer positiven Bewertung optimieren und sich schon auf die Anforderungen der neuen Europäischen Nachhaltigkeitsberichtserstattung vorbereiten möchten. „In der heutigen Zeit ist eine positive ESG-Bewertung für Unternehmen Pflicht. Unsere Einschätzungen sind streng an öffentlich zugänglichen Informationen und damit neutralen Kriterien geknüpft und schließen Greenwashing-Fallen aus“, betont Carsten Zielke.

Strenge an EU-Regeln orientierte Prüfungsprozesse

In dem Prüfungsprozess setzen sich die Analysten von Zielke Research Consult mit den drei Komponenten von ESG, Umwelt-, soziale und Governanceaspekte auseinander und bewerten so das Gesamtunternehmen. Optional wird die Kapitalanlagestrategie für als nachhaltig bezeichnete Versicherungsprodukte überprüft. Dazu gehören auch die investierten Einzeltitel in den vom Kunden zu wählenden Fonds. Die Zielke Research Consult greift dabei ausschließlich auf öffentlich zugängliche Informationen wie Nachhaltigkeitsberichte der investierten Unternehmen zurück, um einen Grad der Nachhaltigkeit im Sinne der EU-Taxonomie zu bestimmen. Der gesamte Prozess folgt dabei einer DIN- und regulatorisch-konformen Methodik. Alle börsennotierten Gesellschaften und alle Finanzinstitute mit mehr als 500 Mitarbeitern müssen gemäß europäischer CSR-Richtlinie seit 2017 einen Bericht vorlegen, der das Engagement des Unternehmens im Corporate Social Responsibility Bereich beschreibt. Ab 2024 betrifft diese Pflicht alle Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern, bzw. 20 Mio € Bilanzsumme oder 40 Mio € Umsatz.

Über Mein-Geld-Medien

Die Mein-Geld-Mediengruppe gibt mit dem Magazin Mein Geld eines der ältesten und etabliertesten Anlegermagazinen in Deutschland heraus. Später wurde das Print-Magazin durch ein innovatives Konzept ergänzt: Relevante Informationen werden crossmedial in Bild, Text, Video, Radio und Social Media verbreitet. Die Mein-Geld-Mediengruppe bietet so ihren Kunden eine einzigartige zielgenaue Reichweite am Markt.

Über Zielke Research Consult GmbH:

Zielke Research Consult analysiert und berät Versicherungsgesellschaften und Banken in Solvenz- und Nachhaltigkeitsfragen. Die Gesellschaft wurde 2013 gegründet, ihr Sitz ist Kornelimünster bei Aachen und sie besteht aus einem jungen Team von zehn Mitarbeitern. Ihr Geschäftsführer Dr. Carsten Zielke hat verschiedene Mandate bei der EFRAG (beratendes Organ in Berichtsfragen der Europäischen Kommission) inne. Unter anderem hat er in der Arbeitsgruppe PTF die CSRD bzw. die daraus resultierenden Nachhaltigkeistberichtsstandards mitentwickelt. Dr. Zielke ist Mitglied des Think Tanks Sustainable Finance des Deutschen Instituts für Normung (DIN). Weitere Informationen www.zielke-rc.eu

Kontakt

Zielke Research Consult GmbH

Promenade 9 D-52076 Aachen

info@zielke-rc.eu

+49 (0) 2408 – 7199500

https://www.zielke-rc.eu/