WWK ist fairster Arbeitgeber in der Versicherungsbranche

Bei der Untersuchung handelt es sich um eine bundesweit durchgeführte Bevölkerungsumfrage in den vom Fachkräftemangel besonders betroffenen Branchen. Dabei kamen mehr als 125.000 Urteile zusammen. Die Studie ermittelt, bei welchen Firmen die Arbeitsplätze von der Bevölkerung als besonders fair wahrgenommen werden.

Christiane Schneider, Bereichsleiterin Personal, erklärt: „Die Auszeichnung zeigt unsere Stärken als Arbeitgeber. Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit pflegen wir eine besondere Unternehmensphilosophie, die auf dem Ideal gegenseitiger Wertschätzung und Hilfe basiert. Die von uns angebotenen Benefits und decken sich mit den Wünschen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und werden sehr geschätzt wie regelmäßige Evaluierungen zeigen.“

Die Erhebung der Marktforscher erfolgte ohne Mitwirkung der bewerteten Unternehmen und basiert auf einer Bevölkerungsumfrage mit mehr als 900 000 registrierten TeilNehmern. Die zentrale Frage lautete dabei: „Inwiefern stimmen Sie aus eigener Erfahrung oder vom Hörensagen zu, dass [Unternehmen XY] sich fair gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Partnern verhält?“ Fairness bedeutet in diesem Sinne ein als selbstverständlich empfundener Maßstab für anständiges Verhalten sowie eine gerechte und ehrliche Haltung mit der Erwartung an gutes oder richtiges Handeln.

Die WWK Lebensversicherung a. G. zählt mit Beitragseinnahmen von über einer Milliarde Euro zu den 25 größten Lebensversicherungen in Deutschland. Geführt wird das Unternehmen als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Als solcher ist die WWK ausschließlich ihren Kunden, also den Mitgliedern, verpflichtet und agiert unabhängig von Aktionärsinteressen. Solidität und Finanzstärke zeichnen die WWK aus. Auf das Geschäftsvolumen bezogen ist die Gesellschaft seit langer Zeit einer der substanz- und eigenkapitalstärksten Lebensversicherer in Deutschland.

(WWK Lebensversicherung a. G.)