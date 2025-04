WWK „Expertenfavorit“ beim Deutschen Fondspolicen Award

Die WWK zählt in diesem Jahr zu den TOP-Anbietern in der Kategorie „Expertenfavorit“. Bei der Auszeichnung spielt die Meinung der Versicherungsmakler die entscheidende Rolle. AssCompact hat per Maklerumfrage ermittelt, welche Anbieter für Vermittler und Kundenbetreuer die Favoriten sind. Dabei wurden Produktqualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Abwicklung im Neugeschäft, Image, persönliche Vertriebsunterstützung, Angebotsunterlagen, Courtageausgestaltung und finanzielle Stabilität berücksichtigt.

Thomas Heß, Marketingchef und Organisationsdirektor Partnervertrieb bei der WWK betont:

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung zum „Expertenfavorit“. Sie spiegelt das hohe Ansehen und die hohe Wettbewerbsfähigkeit unserer Fondspolicen am Markt wider. Finanzberater sind im Rahmen ihrer Verpflichtung zu Best Advice die praxiserprobten Experten bei der Auswahl von erstklassigen und bedarfsgerechten Finanzprodukten.“

Die Fondspolicen der WWK ermöglichen Kunden den Aufbau einer renditeorientierten und

leistungsstarken Altersvorsorge. Dabei besticht die WWK Premium FondsRente 2.0 mit der

Auswahl aus 100 Top-Fonds, einem im Marktvergleich sehr hohen garantierten Rentenfaktor

mit Besserstellungsoption und der innovativen Rentenphase Invest. Beim bewährten

Kernprodukt WWK IntelliProtect® 2.0 können Kunden hohe Renditechancen und Kapitalerhalt

kombinieren. Je nach Risikoneigung stehen variable Garantieniveaus zwischen 50%

und 100% der eingezahlten Beiträge zur Verfügung.

Die WWK Lebensversicherung a. G. zählt mit Beitragseinnahmen von über einer Milliarde

Euro zu den 20 größten Lebensversicherungen in Deutschland. Geführt wird das Unternehmen

als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Als solcher ist die WWK ausschließlich

ihren Kunden, also den Mitgliedern, verpflichtet und agiert unabhängig von Aktionärsinteressen.

Solidität und Finanzstärke zeichnen die WWK aus. Auf das Geschäftsvolumen

bezogen ist die Gesellschaft seit langer Zeit einer der substanz- und eigenkapitalstärksten

Lebensversicherer in Deutschland.

