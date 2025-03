WWK bei den Makler-Champions 2025 erneut mit GOLD ausgezeichnet

Dabei wurde dem Versicherer erneut die Auszeichnung „Gold-Status“ in der Kategorie Lebensversicherung verliehen. Die WWK gehört damit zurbSpitzengruppe der beliebtesten Maklerversicherer.

Thomas Heß, Marketingchef und Organisationsdirektor der Sonderdirektion sowie Mark

Mauermann, Organisationsdirektor der Vertriebsdirektionen Deutschland erklärten im Nachgang

der offiziellen Preisverleihung im Hyatt-Hotel in Köln: „Auf die erneute Auszeichnung

der WWK sind wir besonders stolz. Denn sie zeigt eindrucksvoll unsere hohe Wettbewerbsfähigkeit

auf. Das ist für einen Versicherer, der neben dem Maklervertrieb auch auf eine

starke Ausschließlichkeit setzt, eine tolle Leistung.“

Das Versicherungsmagazin hat gemeinsam mit der ServiceValue GmbH zum fünfzehnten

Mal in Folge die Servicequalität von Produktgebern anhand von 28 Service- und Leistungsmerkmalen

untersucht und insgesamt sechs Sparten ausgezeichnet. Dazu wurden zwischen

September 2024 und Januar 2025 im Rahmen einer Onlinebefragung rund 1.700 Maklerurteile

eingeholt und ausgewertet.

Entscheidend bei der Untersuchung für die Rankings ist der Servicewert der Versicherer aus

Maklersicht. Für den Servicewert werden dabei drei Aspekte als relevant erachtet. Erstens

„Integration“, also wie kompatibel die zentralen Service- und Technikleistungen des Anbieters

mit den Strukturen und Prozessen beim Makler sind. Zweitens „Befähigung“, das bedeutet,

wie stark die Service- und Unterstützungsleistungen auf den Vertriebserfolg des Maklers

einzahlen. Und drittens „Zusatznutzen“, das bedeutet, in welchem Maß die zusätzlichen Serviceleistungen

einen Mehrwert für das Maklerunternehmen schaffen.

Die WWK konnte bei der umfangreichen Untersuchung erneut überzeugen und wurde bereits

zum wiederholten Male im Bereich der Lebensversicherung geehrt, dieses Jahr zum

zweiten Mal in Folge mit der Bestbewertung in „Gold“.

Die WWK Lebensversicherung a. G. zählt mit Beitragseinnahmen von über einer Milliarde

Euro zu den 20 größten Lebensversicherungen in Deutschland. Geführt wird das Unternehmen

als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Als solcher ist die WWK ausschließlich ihren

Kunden, also den Mitgliedern, verpflichtet und agiert unabhängig von Aktionärsinteressen.

Solidität und Finanzstärke zeichnen die WWK aus. Auf das Geschäftsvolumen bezogen

ist die Gesellschaft seit langer Zeit einer der substanz- und eigenkapitalstärksten Lebensversicherer

in Deutschland.

