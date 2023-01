Willkommen bei der Krankenkasse 4.0

Die IKK classic macht Schluss mit Papierstau und Bürokratie und nimmt Ihre Kundinnen und Kunden mit ins digitale Zeitalter. Mit den smarten Angeboten haben Versicherte ihre Gesundheit immer und überall in der Hand. Formulare einreichen, einen Arzttermin vereinbaren oder in Sachen Fitness durchstarten – mit IKK Digital Plus sind viele Angebote rund um die Gesundheit nur wenige Klicks entfernt. Und wenn mal keine Zeit für einen Praxisbesuch ist, kommt die Praxis eben zu den Versicherten: Das digitale Versorgungs-Upgrade der IKK classic verwandelt das eigene Zuhause in ein virtuelles Sprechzimmer. Krankmeldungen oder Belege zur Post bringen? Dies kann einfach bequem per Smartphone mit der IKK-classic-App erledigt werden. Mit Gesundheitshelfern als App oder Onlinekurs holen sich IKK-Versicherte ihre persönlichen Wohlfühl-Coaches einfach direkt aufs Smartphone oder auf ihren PC. Auch die Aktivitäten für das Bonusprogramm können digital in der IKK-classic- App gesammelt werden, natürlich auch für familienversicherte Kinder. So einfach geht Krankenversicherung heute.

Und als Vermittler:in profitieren Sie ebenfalls von intuitiven, digitalen Prozessen. Ob auf dem Tablet oder dem Smartphone: Die Produkte, Leistungen und Services der IKK classic sind jederzeit verfügbar. Im Vertriebspartnerportal finden Sie alles, was Sie für eine professionelle Beratung benötigen – für jede Lebensphase. Mit einem Klick erreichen Sie die Vertriebs-App. Dort werden alle Leistungen, welche über den gesetzlichen Rahmen hinausgehen, mit einem Geldwert versehen. Damit können Sie Ihren Kundinnen und Kunden in wenigen Augenblicken den individuellen Mehrwert der IKK classic präsentieren.

Begeben Sie sich mit auf die digitale Überholspur und erleben Sie die Krankenversicherung von morgen schon heute: die IKK classic – Gewinnerin des Assekuranz Awards 2022 in der Kategorie „Digital Kranken“. Als Vertriebspartner:in können Sie Ihren Kundinnen und Kunden die IKK classic ganz einfach online vermitteln.

LENA KÖNIG UND SIEGFRIED ISENBERG

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://vp.ikk-classic.de/login