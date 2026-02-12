Wie der neue Vorstandsvorsitzende Lars Fuchs die Zukunft des Versicherungsspezialisten gestaltet

Die DOMCURA AG zählt seit Jahren zu den profiliertesten Experten für Versicherungslösungen im deutschen Maklermarkt, mit einem besonders starken Leistungsversprechen in der Wohngebäudeversicherung. Seit dem Führungswechsel am 1. Januar 2026 setzt DOMCURA bewusst auf Kontinuität und gezielte Weiterentwicklung. Lars Fuchs erläutert, wie DOMCURA wirtschaftliche Stabilität, nachhaltige Entwicklung, moderne digitale Prozesse und eine enge, verlässliche Zusammenarbeit mit Maklern und Risikoträgern miteinander verbindet

DIE BISHERIGE ENTWICKLUNG: OPERATIVE REIFE, KONSOLIDIERUNG UND NACHHALTIGES WACHSTUM

Ein Blick zurück zeigt, wie konsequent sich DOMCURA seit Mitte der 2010er-Jahre weiterentwickelt hat. Seit 2015 wurde der Sachbestand der Gruppe deutlich ausgebaut. Die Jahresnettoprämie entwickelte sich über mehrere Jahre kontinuierlich, während parallel eine stabile und belastbare Ertragsbasis geschaffen wurde. Diese wirtschaftliche Stärke bildet heute die Grundlage dafür, gezielt in die Weiterentwicklung des Unternehmens zu investieren.

MARKTFÜHRERSCHAFT IN DER WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG ALS STRATEGISCHES FUNDAMENT

Ein zentraler Baustein dieser Entwicklung war und ist die Wohngebäudeversicherung. DOMCURA hat sich hier früh als Qualitätsführer positioniert, mit klaren Deckungskonzepten, hoher Maklerakzeptanz und dem Anspruch, Service und operative Abläufe kontinuierlich zu verbessern. Die Marktführerschaft in diesem Segment war jedoch nie Selbstzweck, sondern stets Mittel zum Aufbau von Effizienz, Know-how und technologischer Kompetenz.

Gerade in den letzten Jahren hat sich diese strategische Ausrichtung bewährt. Ein anspruchsvolles Marktumfeld mit veränderten Zeichnungsstrategien, steigenden Schadenbelastungen und notwendigen Beitragsanpassungen stellte den gesamten Markt vor große Herausforderungen. DOMCURA gelang es, ihr Wohngebäudeportfolio über verschiedene Risikoträger hinweg kontinuierlich und verlässlich zu platzieren – ein Beleg für belastbare Risikoträgerbeziehungen, etablierte Prozesse und hohe Marktreputation.

EINBINDUNG IN EINE KONZERNWEITE STRUKTUR

Als Teil der MLP Gruppe profitiert die DOMCURA zusätzlich von dem dortigen Know-how. Portfolio- und Risikosteuerung, Controlling, Reporting, Governance und IT wurden systematisch ausgebaut, um Steuerbarkeit, Transparenz und Verlässlichkeit weiter zu erhöhen. Die Organisation wuchs und behielt dabei den Anspruch, agil zu bleiben.

„Diese Phase war geprägt von Konsolidierung, Professionalisierung und dem Ausbau belastbarer Strukturen“, ordnet Lars Fuchs ein. „Das ist die Basis, auf der wir heute strategisch weiterdenken können.“

WARUM JETZT DER NÄCHSTE STRATEGISCHE SCHRITT ANSTEHT

Auf Basis dieser starken Ausgangslage richtet DOMCURA den Blick nach vorn und reagiert damit auf einen Markt, der sich spürbar weiterentwickelt.

• veränderte Rahmenbedingungen auf der Risikoträgerseite, etwa durch höhere Rückversicherungskosten und regulatorische Anforderungen

• höhere Anforderungen an Wirtschaftlichkeit, Qualität und nachhaltige Schadenquoten

• eine veränderte Schadenentwicklung mit höheren Kosten und stärker schwankenden Schadenverläufen

• dynamische technologische Entwicklungen, insbesondere durch KI und Automatisierung

• demografische Veränderungen und Nachwuchsfragen im Maklermarkt

„Diese Entwicklungen erfordern eine klare und vorausschauende Antwort“, so Fuchs. „Unsere Strategie bis 2029 greift diese strukturellen Veränderungen gezielt auf.“

DIE STRATEGISCHE AUSRICHTUNG BIS 2029: SECHS SÄULEN

Die Strategie der DOMCURA bis 2029 basiert auf klar definierten Schwerpunkten, die ineinandergreifen und eine nachhaltig ausgerichtete Entwicklung ermöglichen.

1. Sicherung der starken Marktposition: Wohngebäude als stabiles Fundament, Gewerbegeschäft als gezielte Erweiterung

Aufbauend auf der starken Position im Wohngebäudegeschäft richtet DOMCURA den Blick gezielt auf eine Weiterentwicklung des Gewerbegeschäfts. Ziel ist es, das bestehende Profil als Wohngebäude-Spezialist sinnvoll um ausgewählte gewerbliche Versicherungslösungen zu ergänzen.

• Weiterentwicklung der Vertriebsstruktur, die veränderten Marktgegebenheiten Rechnung trägt und Makler gezielt unterstützt

• der Ausbau attraktiver Tarife für kleine und mittlere Unternehmen, insbesondere in der Sach-, Haftpflicht- und Gebäudeversicherung

• die gezielte Nutzung bestehender Konzernkompetenzen

• die Weiterentwicklung von der Unternehmenstochter asspario als zentraler Plattform für das Gewerbegeschäft

Für Makler eröffnet diese Ausrichtung zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten und stärkt die Beratungsrelevanz im Gewerbekundensegment.

2. Weiterentwicklung des Portfoliomanagements

Das Portfoliomanagement erhält künftig einen noch stärkeren strategischen Stellenwert:

• eine stärkere datenbasierte Steuerung und ein differenzierteres Underwriting

• aktives Sparten- und Risikoträgermanagement mit Fokus auf langfristige strategische Partnerschaften

• eine strukturierte Weiterentwicklung des Bestands auf Basis eines verbesserten Bestands- und Schadendatenabgleichs

• Aufbau eines interdisziplinären Key- Account-Managements zur gezielten Betreuung der Risikoträger

Ziel ist es, Volatilität zu reduzieren und wirtschaftliche Entwicklungen planbarer zu gestalten – ein entscheidender Faktor für verlässliche Partnerschaften in einem zunehmend zyklischen Markt.

3. Digitalisierung & Maklerportal: Effizienz als Wettbewerbsvorteil

Technologie ist ein zentraler Baustein der strategischen Weiterentwicklung. Ein neues Makler- und Vertriebspartnerportal soll Maklern spürbare Erleichterungen im Arbeitsalltag bieten – von einem vereinfachten Onboarding über digitale Bestandsprozesse bis hin zu einer KI-gestützten Unterstützung im Service.

Hinzu kommt der konsequente Einsatz von KI im Service- und Schadenmanagement:

• der weitere Ausbau automatisierter Schadenprozesse auf Basis bereits vorhandener KI-Kompetenz

• eine schrittweise Ausweitung der KI-Nutzung entlang zentraler Prozesse – vom Schaden über Vertrag und Angebot bis hin zu unterstützenden Assistenzfunktionen

• der Ausbau relevanter Self-Services für Makler und Kunden, um Prozesse einfacher und transparenter zu gestalten

• eine spürbare Verbesserung von Erreichbarkeit, Transparenz und Servicewahrnehmung (u. a. Verbesserung bei Trustpilot innerhalb von 1,5 Jahren von 1,3 auf 4 Sterne)

„Digitale Tools sind kein Selbstzweck – sie sollen Maklern echten Mehrwert bieten und ihre tägliche Arbeit erleichtern“, betont Fuchs.

4. Gelebte Nachhaltigkeit und konsequente Prävention als strategischer Differenzierungsansatz

DOMCURA integriert Nachhaltigkeitsaspekte bewusst in die Produktgestaltung und die risikoorientierte Ausrichtung ihres Portfolios. Ein besonderer Fokus liegt auf präventiven Ansätzen in der Gebäudeversicherung, die Schäden reduzieren und langfristig zu stabileren Prämien beitragen. Dieser Ansatz schafft Mehrwert für Kunden, Makler, Versicherer und DOMCURA gleichermaßen.

Für Makler entsteht daraus ein konkreter Beratungsvorteil, der über reine Preisargumente hinausgeht.

• Unterstützung von präventiven und gemeinschaftlichen Lösungsansätzen im Bereich Elementarschutz, etwa im Rahmen branchenweiter Modelle

• das klare Bekenntnis zu einem langfristig tragfähigen Wohngebäudeversicherungsschutz in Deutschland

• die Weiterentwicklung nachhaltiger Produkt- und Tarifansätze, verbunden mit einer verantwortungsvollen Anlage der Beitragseinnahmen

• die gezielte Förderung von Nachwuchs im Maklermarkt als Beitrag zu einer langfristig tragfähigen Vertriebsstruktur

5. Modernisierung der Bestandsführung als Grundlage für Steuerbarkeit und Flexibilität

Die aktuellen Marktentwicklungen und der rasante technologische Fortschritt erfordern eine leistungsfähige und zukunftssichere Systemlandschaft. Ein modernes Bestandsführungssystem bildet dabei eine zentrale Grundlage und bietet konkrete Vorteile:

• kürzere Produktanpassungszyklen („Time to market“)

• die flexible Abbildung unterschiedlicher Produkt- und Tarifanforderungen aus dem Markt

• die gezielte Weiterentwicklung des Produktportfolios im Sinne ausgewogener Risikostreuung und eines sinnvollen Spartenmixes

• eine spürbare Steigerung der Effizienz in den operativen Prozessen

Ziel ist eine langfristig stabile und nachhaltige Entwicklung des Geschäfts.

6. Organisation und Kultur: Skalierung ohne Identitätsverlust

Auch mit weiterem Wachstum bleibt die Unternehmenskultur ein zentraler Erfolgsfaktor. Persönliche Maklerbetreuung, teamübergreifende Zusammenarbeit, eine hohe Serviceorientierung und die Entwicklung der Mitarbeitenden bleiben fest verankert.

Ziele sind:

• der gezielte Ausbau der Führungskräfteund Mitarbeiterentwicklung zur langfristigen Bindung und Talentförderung

• die Stärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit, um Transparenz, Austausch und Motivation weiter zu fördern

• die weitere Verankerung des Leitbilds sowie starke Einbindung des Führungsteams in die strategische Weiterentwicklung

• die konsequente Weiterentwicklung des Hauptsitzes in Kiel als energieeffizientes Arbeitsumfeld, das moderne Formen der Zusammenarbeit unterstützt

„Technologie schafft Effizienz – Menschen schaffen Vertrauen“, fasst Fuchs den Anspruch zusammen.

FAZIT: GUTES BEWAHREN, NEUE IMPULSE SETZEN UND SO WANDEL VERANTWORTUNGSVOLL GESTALTEN

DOMCURA steht nicht vor einer radikalen Veränderung, sondern vor der nächsten Entwicklungsstufe. Die Strategie 2029 baut auf einer starken Vergangenheit auf und übersetzt diese konsequent in die Anforderungen der kommenden Jahre.

Für Makler und Risikoträger bedeutet das vor allem eines: einen stabilen, leistungsfähigen und strategisch denkenden Partner, der wirtschaftliche Entwicklung verantwortungsvoll begleitet, Risiken aktiv steuert und Beratung sowie Austausch in den Mittelpunkt stellt.

DOMCURA