Wenn schon privat, dann auch richtig – Top-Schutz bei der DKV

Die Entscheidung für die private Krankenversicherung ist eine Investition in die eigene Gesundheit. Man genießt den Vorteil der freien Arzt- und Krankenhauswahl und kann sich seinen Versicherungsschutz individuell nach seinem eigenen Bedarf zusammenstellen. Dabei können auch deutlich umfangreichere Leistungen gewählt werden, die zudem einen schnelleren Zugang zu neuen Arzneimitteln gleich nach deren Zulassung ermöglichen. Neben klassischer Schulmedizin sind meist auch innovative medizinische Verfahren inkludiert.

Auch die Beiträge werden vorausschauend kalkuliert, da mit einem Teil des Beitrages für die mit zunehmendem Alter steigenden Gesundheitskosten vorgesorgt wird. Diesen Teil, die sogenannten Alterungsrückstellungen, legt die DKV für später zurück. So bleibt der Beitrag auch im Alter bezahlbar.

DKV ALS TOP-ANBIETER

Die Entscheidung für die DKV ist eine Entscheidung für eine hochwertige Absicherung. Die DKV hat sich mit ihren Produkten als Premium-Anbieter am Markt positioniert. Das Unternehmen bildet mit seinen leistungsstarken Tarifen das gesamte Spektrum der Krankheitskostenvollversicherungen ab. So wird mit der Produktfamilie BestMed Komfort ein moderner Top-Schutz geboten. Kunden können zwischen vier Selbstbeteiligungsstufen wählen und ihren Gesundheitsschutz mit Zusatzbausteinen individuell zusammenstellen – so wie es zu ihrem Leben und ihren Ansprüchen passt. Wenn schließlich eine Leistung gefragt ist, steht der Kunde im Mittelpunkt. Die DKV wurde in der Vergangenheit wiederholt etwa von Focus Money für die fairste Leistungsabwicklung ausgezeichnet.

DIE DKV BIETET MEHR ALS REINE KOSTENERSTATTUNG

Mit schnellen Prozessen und digitalen Services wird die Qualität in der Patientenversorgung fortlaufend verbessert. DKVKunden können ihre Rechnungen mit dem Smartphone einreichen. Dazu müssen sie einfach die aufgedruckten QR-Codes einscannen oder die Rechnung fotografieren. Die App „Meine DKV“ übernimmt den Rest und übermittelt die Daten verschlüsselt an die DKV. Darüber hinaus bietet die DKV weitere zusätzliche Services wie die digitale Arztsprechstunde, die rund um die Uhr (24/7) möglich ist. Des Weiteren steht ein Online-Tarifcheck zur Verfügung, der Kunden dabei unterstützt, den besten Tarif für sich zu finden.

ERGO