„Was wir vor allem fördern wollen, ist Unternehmertum“

Die CHARTA AG ist auf Innovationskurs. Dafür sprechen neue Partnerschaften wie mit blau direkt, policen direkt und prokundo ebenso wie eine neu gestaltete Website und mehr Präsenz in digitalen Medien. Ulrich Neumann, seit Anfang März 2023 als Vorstand der CHARTA im Amt, zieht eine Zwischenbilanz und gibt Ausblicke auf das, was CHARTA-Partner – und solche, die es werden wollen – in den nächsten Monaten erwarten wird

Wer am 23. Juni bei der Hauptversammlung der CHARTA in Düsseldorf dabei war, erlebte vor allem eins: Aufbruchsstimmung.

Der Maklerverbund, der mit dem Gründungsjahr 1994 zu den ältesten Organisationen dieser Art in Deutschland zählt, hat sich viel vorgenommen. „Die CHARTA verstand sich bereits in den 90er-Jahren als Premium-Service für seine Partner mit maximalen Mitsprache- und Gestaltungsoptionen“, betont Ulrich Neumann und gibt die Richtung vor: „Unsere aktiven Partner erleben das noch heute so. Diese Wahrnehmung wollen wir im Maklermarkt wieder stärker sichtbar machen.“

SPEZIELLE DECKUNGSKONZEPTE UND WERKZEUGE FÜR EINEN KOMPLEXEN MARKT

Ein Megatrend der Branche ist die immer stärkere Spezialisierung – sowohl bei Versicherern als auch in Maklerunternehmen. In einer Welt mit immer komplexeren Risiken verändern sich auch der Angebots- und Dienstleistungsmarkt. Die CHARTA hat ihren Partnern in dem Kontext einiges zu bieten. Spezielle Deckungskonzepte für alle wesentlichen Privatkundensparten mit deutlichen Leistungserweiterungen, Innovationsklauseln und Bestandschutz sind nur im CHARTA-Verbund verfügbar und sorgen auf Produktseite für ein starkes Alleinstellungsmerkmal.

Aber auch in der Beratung unterstützt die CHARTA ihre Partner mit leistungsfähigen Tools und erprobten Prozessen. Dazu zählen das integrierte Werkzeug „Beraten und Tarifieren“, das eine lückenlose Beratung ohne Medienbrüche ermöglicht, das „CHARTA.NETZ“, eine Online-Kommunikationsplattform, in der das fachliche Know-how der Partner aus mehreren Jahrzehnten verfügbar ist, sowie weitere digitale Services.

Eine neue Kommunikation soll ergänzend für mehr Sichtbarkeit sorgen. So ging am 3. August unter: https://www.charta.de eine neu gestaltete Website online, weitere Überarbeitungen der Medien inklusive Social Media sollen folgen.

CHARTA.POOL: NEUE PARTNERSCHAFT MIT BLAU DIREKT

Unmittelbar nach der Hauptversammlung ging die Meldung durch die Presse: CHARTA und blau direkt vereinbaren eine strategische Partnerschaft. CHARTA-Partner können über das neue Label CHARTA. POOL künftig nicht nur auf die Softwarearchitektur von blau direkt mit MVP, Servicierung und Kunden-App zugreifen, sondern können über die entsprechenden Anbindungen den gesamten Anbietermarkt auch ohne Direktanbindungen nutzen. „Die Philosophie unserer Häuser ist sehr ähnlich“, so Ulrich Neumann. „Wir wollen beide 100 Prozent Freiheit für unsere Partner:innen.“

VERBUND FÜR „ECHTE UNTERNEHMERTYPEN“

Einer der wesentlichen Unterschiede der CHARTA im Vergleich mit anderen Verbünden oder Maklerpools besteht bereits in der Organisationsform. Die CHARTA ist eine Aktiengesellschaft, deren Aktionäre die Partner selbst sind. Anders als bei Pools oder genossenschaftlich organisierten Verbünden erreicht die CHARTA dadurch ein maximales Mitspracherecht in allen operativen Handlungsfeldern.

„Für unsere Partner ist diese Möglichkeit der Mitgestaltung ein sehr wichtiges Asset“, sagt Neumann. Auf die Weise werde der Verbund dem gesetzlichen Gebot der Unabhängigkeit des Maklerunternehmens am besten gerecht. Die Partner würden als selbständige Unternehmer handlungsfähiger und wirksamer.

In dem Kontext sieht Neumann auch einen Vorteil für jüngere Marktteilnehmer. „Ich höre in vielen Gesprächen: Die Unabhängigkeit als Unternehmerinnen und Unternehmer ist gerade für die jüngeren Maklerunternehmen ein hohes Gut. Das passt hervorragend zum weiter steigenden Spezialisierungsgrad der Maklerhäuser. Darum ist das, was wir als Verbund auch künftig am stärksten fördern wollen, das Unternehmertum unserer Partner.“

CHARTA