Was digitale Sprechstunden leisten können

Die Bundesärztekammer definiert den Begriff Telemedizin als einen Sammelbegriff für ärztliche Versorgungskonzepte, bei denen Informations- und Kommunikationstechnologien eingesetzt werden. Die Telemedizin überwindet die räumliche Distanz zwischen Arzt und Patient, zwischen zwei Ärzten untereinander oder zwischen Arzt und Klinik. Medizinische Maßnahmen finden zeitlich flexibel über Online-Portale, per Telefon oder durch Videotelefonie statt. Zudem kann die Telemedizin auch bei Therapien, Diagnosen oder der Erfassung von Gesundheitsdaten der Patienten unterstützen.

Laut einer Bitkom-Studie aus dem Jahr 2019 ist jeder zweite Deutsche überzeugt, dass die medizinische Versorgung der Zukunft E-Health-Angebote erfordert – und die Mehrheit sieht darin große Chancen. In Zeiten der alternden Gesellschaft und dem Ärztemangel auf dem Land würde nach einer weiteren Studie des deutschen Digitalverbands jeder dritte Deutsche die Online-Sprechstunde nutzen. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie nutzen immer mehr Menschen digitale Arzt- und Apothekendienste. Sie buchen online Termine und holen sich über Videosprechstunden ärztlichen, fachkundigen Rat zu Symptomen und Beschwerden. Einerseits sparen Patienten Fahrtkosten und Wartezeiten beim Arzt. Andererseits entfällt die Gefahr einer Infektion durch Kontakt mit anderen Patienten. Besonders für Menschen, die auf dem Land leben oder älter und mobil eingeschränkt sind, wird ein leichterer Zugang zu qualifizierter medizinischer Hilfe geschaffen. Die Ärzte haben durch telemedizinische Angebote mehr Zeit für Patienten in den Praxen vor Ort. Allerdings sollte die Telemedizin den persönlichen Kontakt zum Arzt nicht ersetzen. Nicht alle Krankheiten können online oder per Video erkannt und behandelt werden. Ziel der Telemedizin ist die Unterstützung des persönlichen Arzt- Patienten-Verhältnisses. Sie ist ein Modell für die Zukunft.

Die IKK classic unterstützt telemedizinische Angebote. IKK-Versicherte können schon heute die Vorteile der Telemedizin nutzen – zum Beispiel die TeleClinic-Videosprechstunde. Als Vertriebspartner/in der IKK classic können Sie Ihren Kundinnen und Kunden mit Überzeugung empfehlen, Teil dieser zukunftsorientierten Gemeinschaft zu werden.

