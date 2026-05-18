Vienna Insurance Group erwirbt Mehrheit an NÜRNBERGER Versicherung

Die NÜRNBERGER Versicherung ist damit Teil der VIG, der mit mehr als 50 Gesellschaften in 30 Ländern und 33 Millionen Kunden führenden Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa (CEE).

„Zusammen mit der Vienna Insurance Group wird für die NÜRNBERGER noch mehr möglich. Als Teil der VIG werden wir unsere Transformation zum Präventionsversicherer spürbar beschleunigen – eine starke Positionierung, von der unsere Kundinnen und Kunden, unsere Vertriebspartner und auch unsere Mitarbeitenden profitieren werden. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Zusammenarbeit zu starten und die ersten gemeinsamen Schritte zu setzen“, kommentiert der CEO der NÜRNBERGER Versicherung, Harald Rosenberger, den erfolgreichen Abschluss der Transaktion.

„Es freut uns sehr, dass es gelungen ist, die Genehmigungen schneller als erwartet zu erhalten. Wir werden die Expertise der VIG in die strategische Ausrichtung der NÜRNBERGER einbringen und sie auch innerhalb unserer Gruppe als richtungsgebenden Anbieter von Biometrie-Produkten positionieren. Mit ihrer starken Marke bereichert die NÜRNBERGER unser breites Portfolio an Gesellschaften und unterstützt durch die verstärkte Diversifikation über den deutschen Markt unsere nachhaltige Wachstumsstrategie im Kernmarkt CEE“, sagt Hartwig Löger, CEO und Vorstandsvorsitzender der VIG.

VIG hält 99,2 Prozent der Aktien an der NÜRNBERGER

Im Mai des letzten Jahres hatte der Vorstand der NÜRNBERGER bekanntgegeben, ergebnisoffen zu prüfen, ob die Unabhängigkeit des Unternehmens weiterhin im Unternehmensinteresse liegt. Nach Gesprächen mit verschiedenen Interessenten trat das Unternehmen mit der VIG in Gespräche über eine strategische Zusammenarbeit ein. Auf eine Due Diligence folgte im Oktober 2025 ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot der VIG an die Aktionäre der NÜRNBERGER für bis zu 100 % des Grundkapitals. Mit dem Vollzug des Erwerbsangebots hält die VIG zusammengerechnet 99,2 % des Grundkapitals und der Stimmrechte an der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG.

NÜRNBERGER Versicherung bleibt weiter eigenständig auf dem deutschen Markt

Entsprechend der Mehrmarkenstrategie und unter dem Prinzip des lokalen Unternehmertums der Gruppe wird die NÜRNBERGER auch weiterhin als eigenständiges Unternehmen mit ihrer traditionsreichen Marke und Identität als Präventionsversicherer vom Standort Nürnberg aus auf dem deutschen Markt operieren. Dazu wird sie ihr im Jahr 2024 eingeleitetes Transformationsprogramm fortführen. Zur Beschleunigung der Transformation hatte die VIG im Rahmen der Zusammenschlussvereinbarung mit der NÜRNBERGER unter anderem ihre Unterstützung bei der Modernisierung der Fach- und IT-Systeme der NÜRNBERGER zugesagt.