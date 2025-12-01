Kategorie wählen

Veränderungen im Vorstand der uniVersa

Zum 1. Dezember trat mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein neuer Geschäftsverteilungsplan des Vorstands bei den uniVersa Versicherungsunternehmen in Kraft. Er regelt die Nachfolge des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Michael Baulig, der in den Ruhestand ging

Vorstand der uniVersa (v.l.): Stellvertretendes Vorstandsmitglied Dr. Marco Wimmer, Vorstandssprecher Frank Sievert und Vertriebsvorstand Werner Gremmelmaier © uniVersa

Frank Sievert (58) wurde vom Aufsichtsrat zum neuen Vorstandssprecher (CEO) ernannt. Er ist bereits seit 2012 als Vorstandsmitglied für die uniVersa tätig und verantwortet die Bereiche Immobilien, Wertpapiere, Finanzierungen, Recht, Rechnungswesen, Betriebsrestaurant, Vorstandssekretariat, Inkassobuchhaltung und Zentrale Services.

Aus den eigenen Reihen wurde Dr. Marco Wimmer (45) zum stellvertretenden Vorstandsmitglied berufen. Er übernimmt damit die Verantwortung für die Fachbereiche Lebens- und Krankenversicherung sowie HUK/Sach, Kundenservicecenter, Zentrales Controlling, Personal und Prozess- und Betriebsentwicklung.

Aufsichtsratsvorsitzender Professor Hubert Karl Weiler wünscht dem Vorstandsteam in der neuen Zusammensetzung viel Erfolg und bedankte sich beim bisherigen Vorstandsvorsitzenden Michael Baulig. Er ging im Alter von 67 Jahren zum 30. November 2025 in den wohlverdienten Ruhestand, nachdem er über 46 Jahre im Unternehmen war – davon 17 Jahre als Mitglied des Vorstands und acht Jahre an der Unternehmensspitze. „Michael Baulig war ein Garant für Verlässlichkeit, Stabilität und Zukunftsorientierung. Er hat unsere Unternehmen über Jahrzehnte erfolgreich weiterentwickelt und nachhaltig aufgestellt“, hob der Aufsichtsratsvorsitzende die Lebensleistung von Michael Baulig hervor.

Zum 1. Februar 2026 tritt Jutta Holzmann (46) als stellvertretendes Vorstandsmitglied die Nachfolge von Vertriebsvorstand Gremmelmaier an, der zu diesem Termin ebenfalls in den Ruhestand eintritt. Zudem wird zum 1. Februar 2026 der bisherige Abteilungsdirektor und Prokurist Stefan Krause (50) zum stellvertretenden Vorstandsmitglied für die Bereiche Informationstechnologie, Mathematik und Revision berufen.

