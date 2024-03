URV: Die Menschen wollen sich Urlaub leisten

So sind bei dem neuen Produkt der URV zukünftig unter anderem der Schaden am Eigentum im Haus sowie die Erkrankung von zur Reise angemeldeten Hunden und Katzen abgesichert. Das neue Angebot geht zum 1. Juni 2024 an den Start.

„Wir wollen Reisenden vor, auf und nach der Reise einfach ein gutes Gefühl geben“, sagt Alexander Piwonski, Leiter Vertrieb der URV. Im Zuge der Modernisierung werden neue Versicherungsgründe in der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung eingeführt. Im Leistungsbereich wird auf die Begrenzung der Vermittlergebühr des Reisepreises verzichtet sowie die Sicherungs- und Bergungskosten erhöht.

Altersgrenze von mitversicherten Kindern angehoben

Der neue URV-Standard umfasst drei wesentliche Änderungen. Die Altersgrenze von mitversicherten Kindern wird von 21 auf 25 Jahre angehoben. Bei Reiseunterbrechungen werden nicht genutzte Reiseleistungen über die Reise-Abbruch-Versicherung erstattet. Zudem erfolgt die Absicherung der Rückreisekosten künftig über die Reise-Abbruch-Versicherung.

Digitale Services, wie die mobile Servicepage oder die 24 Stunden erreichbare digitale Sprechstunde haben in den vergangenen zwei Jahren das Service-Angebot der URV erweitert. „Die Nachfrage nach Self-Services, wie die Ausstellung einer Versicherungsbestätigung für Visa-Anträge steigt. Im Sinne der Nachhaltigkeit werden wir zudem IPID und Bedingungen im stationären Vertrieb nur noch digital bereitstellen“, so Piwonski.

Trotz weniger Reisebuchungen ist die Reiselust ungebrochen

Nach rund drei Pandemiejahren zeigt sich, dass die Reiselust weiterhin ungebrochen ist, auch wenn es noch weniger Buchungen gab als im Vergleich zu 2019 bei deutlich gestiegenen Gesamtumsätzen. Die hinzugekommenen globalen Krisen haben das Fernweh nicht geschmälert. „Die Menschen wollen sich Urlaub leisten. Gleichzeitig hinterlässt die angespannte weltpolitische Lage Spuren bei der Reiseplanung. Der Wunsch nach einer bestmöglichen Absicherung der Reise erhält vor diesen Hintergründen eine noch höhere Bedeutung“, so Sabine Sandl, Leiterin Reiseversicherung und Auslandsgeschäft.

Die gesamtwirtschaftliche Situation wirkte sich 2023 nicht nur auf das Buchungsverhalten, sondern auch auf die Abschlusszahlen im Neugeschäft der Reiseversicherung aus. So wurde u. a. aufgrund der erhöhten Reisepreise zurückhaltender gebucht. Zudem bestanden auf der Langstrecke noch Nachwirkungen der Pandemie, wie Einreisebeschränkungen in China oder begrenzte Kapazitäten bei den Fluggesellschaften.

Der bei der URV abgesicherte durchschnittliche Reisepreis stieg um 27 Prozent auf 1.538 Euro. Da die Tarife der URV in Abhängigkeit zum Reisepreis gestaltet sind, ist dieser Effekt mitverantwortlich für die gestiegenen Beitragseinnahmen. Darüber hinaus war die Gewinnung von Neukunden im Reiseveranstalter- und Reisebürobereich ein positiver Treiber für das Beitragswachstum.

Vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2023 vorgestellt

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 sind die Beitragseinnahmen der URV um 6,6 Prozent auf 77,5 (72,6) Mio. Euro gestiegen. Die Reise-Rücktrittskosten- Versicherung hatte mit Beitragseinnahmen in Höhe von 76,3 (71,4) Mio. Euro daran erneut den höchsten Anteil. Die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle stiegen auf 52,2 (47,7) Mio. Euro.

