Unser größter Erfolgsfaktor ist das Team

Mein Geld im Gespräch mit Frank Lamsfuß, stv. Vorstandsvorsitzender und Michael Albrecht, Hauptabteilungsleiter Makler- & Kooperationsvertrieb

Herr Lamsfuß Sie verwalten mehrere Ressorts bei der Barmenia, welches ist zurzeit das wichtigste Ressort und warum?

FRANK LAMSFUß: Genau, ich verantworte bei der Barmenia den Vertrieb, das Marketing und die IT. Innerhalb dieser Themenvielfalt gibt es jedoch keinen bestimmten Bereich, der als der wichtigste angesehen werden kann. Für die Erfolge, die wir bisher erzielt haben und auch weiterhin anstreben, ist es besonders Wichtig, dass wir uns als ein Team verstehen und alle Mitarbeitenden an einem Strang ziehen und eng zusammenarbeiten. Genau das ist auch einer unserer größten Erfolgsfaktoren.

Was ist Ihre Zielsetzung im IT-Bereich und wo liegen die Herausforderungen?

FRANK LAMSFUß: Grundsätzlich verstehen wir die IT als Fundament und Enabler des Unternehmens. Neben zuverlässigen Services besteht ein wesentliches Ziel darin, unseren Kunden eine benutzerfreundliche Plattform bereitzustellen. Dies erreichen wir durch ein ansprechendes Look-and-feel, die Automatisierung und Digitalisierung einfacher manueller Prozesse. Darüber hinaus arbeiten wir intensiv daran, unseren Vermittlern optimierte Arbeitsabläufe anzubieten, wobei das Thema BiPro eine wichtige Rolle spielt. Wir stehen vor der Herausforderung, dass sich die Anforderungen ständig ändern, und unser Team ist darauf ausgerichtet, flexibel auf diese Veränderungen zu reagieren und innovative Lösungen zu entwickeln.

Welche Rolle spielt Marketing und wie erreichen Sie die Makler?

FRANK LAMSFUß: Das Marketing eines Unternehmens prägt das Erscheinungsbild eines Unternehmens und ist essenziell für die Vermittlung der gewünschten Botschaften und die Darstellung der eigenen Marke, sowohl nach innen als auch nach außen. Aus diesem Grund spielt auch für uns das Marketing eine zentrale Rolle. Es ermöglicht uns, in die Interaktion mit unseren Vertriebspartnern zu treten, sie bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen und uns als Marke mit den Werten, für die wir stehen, zu repräsentieren. Wir wollen sowohl unsere Kunden als auch unsere Vertriebspartner persönlich beraten und betreuen.

Mit unserem gebündelten Leistungsversprechen #MachenWirGern drücken wir dabei die Leidenschaft aus, mit der wir das Thema Versicherungen angehen und genau diese möchten wir auch unseren Vertriebspartnern vermitteln.

Herr Albrecht, Sie stehen unter den Krankenversicherern in Deutschland an sechster Position. Auf was führen Sie diesen Erfolg zurück?

MICHAEL ALBRECHT: Wir haben uns schon lange konsequente Kunden- und Serviceorientierung auf die Fahne geschrieben, den Kunden persönlich beraten und betreuen zu wollen. Der Faktor Mensch – und das in allen Funktionen wie zum Beispiel in der Kundenbetreuung oder im Vertrieb – steht im Fokus. Unsere Kernwerte menschlich und passioniert wollen wir herausstellen, um neben dem Leistungswettbewerb einen emotionalen Mehrwert zu erarbeiten. Diese Haltung lässt sich in unserem Claim „Einfach. Menschlich“ zusammenfassen. Dieser beginnt mit verschiedenen Serviceerlebnissen für den Kunden. Darüber hinaus zeichnen sich unsere Produkte durch ihre Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Lebenssituationen aus. Wir wissen, dass sich die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden im Laufe des Lebens ändern können. Deshalb bieten wir Produkte an, die flexibel sind und es unseren Kunden ermöglichen, ihren Versicherungsschutz entsprechend anzupassen.

Sie leiten die Adcuri, was ist der USP und inwieweit unterscheiden Sie sich von Ihren Mitbewerbern?

MICHAEL ALBRECHT: Unser Alleinstellungsmerkmal ist unsere langjährige Erfahrung mit rein digitalen Prozessen. Seit 2009 setzen wir konsequent auf digitale Lösungen. Mit unserem Fokus auf digitale Prozesse bieten wir unseren Vertriebspartnern einen lückenlosen und effizienten Service. Zudem unterstützen wir einen nachhaltigen Ansatz durch unsere papierlose Arbeitsweise. Indem wir auf Papier verzichten, reduzieren wir unseren ökologischen Fußabdruck. Darüber hinaus zeichnen wir uns durch unser schnelles Time-to-Market aus. Dank unserer digitalen Prozesse können wir neue Produkte und Dienstleistungen schnell entwickeln und auf den Markt bringen, flexibel auf Veränderungen reagieren und unseren Kunden stets innovative Lösungen anbieten.

Was sind Ihre Pläne für dieses Jahr und was können die Makler erwarten?

MICHAEL ALBRECHT: Dieses Jahr haben wir mehrere spannende Pläne, die darauf abzielen, unsere Position im Markt weiter zu stärken und unseren Maklern sowie Kunden noch bessere Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt auf der weiteren Entwicklung und Vermarktung unserer Produkte im Bestandssegment. Auch die weitere Digitalisierung unserer Prozesse steht im Fokus. Wir werden weiterhin in die Entwicklung digitaler Lösungen investieren, um unseren Kunden einen noch einfacheren und effizienteren Zugang zu unseren Leistungen zu ermöglichen. Und natürlich der voraussichtliche Zusammenschluss mit der Gothaer steht für dieses Jahr auf unserer Agenda.

Rückblickend auf die gemeinsamen Jahre, was war Ihr Highlight in der Zusammenarbeit mit der Mein Geld Medien GmbH?

MICHAEL ALBRECHT: In einer Branche wie unserer, in der eine 30-Jahr-Feier ansteht, gab es eine Fülle von Ereignissen und Meilensteinen, die unsere Partnerschaft geprägt haben. Ich bin sicher, dass die bevorstehende Jubiläumsfeier eine großartige Gelegenheit sein wird, um all diese Highlights angemessen zu würdigen und auf die vielen erfolgreichen Jahre unserer Zusammenarbeit zurückzublicken.