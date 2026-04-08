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Versicherungen

uniVersa: PKV-Preisstabilität ein wichtiges Kriterium

Die Kosten für das Gesundheitswesen steigen und damit auch die Beiträge zur Krankenversicherung

© PhotoDoc/Shotshop/uniVersa

Die WirtschaftsWoche hat die PKV-Anbieter hinsichtlich ihrer Preisstabilität unter die Lupe genommen und die besten Anbieter gekürt.

Wer sich für die private Krankenversicherung (PKV) interessiert, sollte neben dem Preis und den Leistungen auch die Beitragsstabilität des Anbieters im Blickfeld haben. Die WirtschaftsWoche hat in Zusammenarbeit mit dem Analysehaus Morgen & Morgen 30 Versicherer im Detail untersucht und die Beitragsstabilität der Tarife gemessen.

Bewertet wurden relevante Kennzahlen aus den Bereichen Sicherheit, Erfolg und Wachstum, welche im Zusammenspiel die Gesamtbewertung ergaben. Das Rating liefert Orientierung und hilft Verbrauchern, einen Anbieter mit hoher Beitragsstabilität zu finden. Zu den ausgezeichneten Unternehmen gehört die uniVersa, Deutschlands älteste private Krankenversicherung. Der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit erhielt von der WirtschaftsWoche das Qualitätssiegel „Beste Preisstabilität“ mit der Höchstnote „Exzellent“ im Gesamtergebnis verliehen.

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