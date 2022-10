Unendlich gut versichert mit dem BDAE

Seit mehr als 25 Jahren bietet der BDAE Auslandsversicherungen für Personen an, die es langfristig ins Ausland zieht: von digitalen Nomad:innen über Expats bis hin zu Auswandernden. Flaggschiff-Produkt ist dabei die lebenslang gültige Auslandskrankenversicherung EXPAT INFINITY

Die vierköpfige Familie Müller ist vor kurzem endgültig nach Thailand auswandert. Vater Müller ist durch eine Vorerkrankung an den Rollstuhl gefesselt. Das milde Klima in Thailand tut ihm gut, es lindert seine chronischen Schmerzen. Bei der Suche nach einer internationalen Krankenversicherung, die auch sein chronisches Leiden mitversichert, stieß er immer wieder an Grenzen – bis er den EXPAT INFINITY vom BDAE entdeckte. Herr Müllers Vorerkrankung kann gegen einen individuellen Risikozuschlag mitversichert werden. Von den drei möglichen Varianten wählt er die mittlere („Classic“) und zahlt mit einem monatlichen Selbstbehalt von 500 Euro und einem individuellen Risikozuschlag lediglich 352 Euro.

Auch der Rest der Familie hat sich für diese einzigartige Versicherung entschieden. Wichtige Untersuchungen für Kinder, Reiseschutzimpfungen sowie Zahnersatz und kieferorthopädische Maßnahmen sind nämlich auch mitversichert.

Und sollte die Familie einmal für eine längere Dauer nach Deutschland zurückkehren, kann sie die Versicherung auf Anwartschaft stellen.

VIELE GUTE GRÜNDE FÜR DEN EXPAT INFINITY

• Lebenslanger, weltweiter Versicherungsschutz

• Heimataufenthalte sind mitversichert

• Auch aus dem Ausland abschließbar (kein deutscher Wohnsitz notwendig)

• Vorerkrankungen sind gegen Risikozuschlag versicherbar

• Günstige Variante nur für stationäre Aufenthalte wählbar

• Komplette Absicherung im Ausland auch bei Reisewarnungen

• Anwartschaft ist möglich

• Jede Berufsgruppe versicherbar

• Medizinische Einschätzung per Doctor- Chat und Symptom-Checker inkludiert

