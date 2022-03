Top-Speaker-Vorträge, Networking und Weiterbildung an einem Tag

Wer sich den 26. April 2022 noch nicht für die MMM-Messe im Münchner MOC freigehalten hat, sollte das schnell ändern. Denn an diesem Tag findet für das Who is Who der Finanz- und Versicherungsbranche auf der Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse (MMM-Messe) wieder das Branchen- Highlight des Frühjahrs statt. An nur einem Tag dürfen sich die Gäste auf zahlreiche Fachvorträge und Aussteller, IDD-konforme Workshops, exklusive Sonderaktionen und, sofern es die Lage erlaubt, auf eine legendäre Messeparty im P1 freuen.

Zu jeder MMM-Messe gehören prominente Star-Redner, die je nach ihrem Metier als Experten spannende Einblicke in Geschehenes, aber auch interessante Ausblicke auf Bevorstehendes gewähren. Dieses Jahr heißt die MMM-Messe mit Prof. Dr. Hendrik Streeck (Virologe), Markus Koch (Börsenexperte) und Dr. Gregor Gysi (Rechtsanwalt und Politiker, DIE LINKE) ein hochkarätiges Star-Redner-Trio willkommen. Hendrik Streeck ist Direktor des Institutes für Virologie an der medizinischen Fakultät der Universität Bonn und Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung. Sein Vortrag fokussiert sich auf die aktuelle Corona-Lage, wie ein möglicher Weg aus der epidemischen Lage aussehen könnte und welche Faktoren dabei wesentlich sind.

Als Wall-Street-Experte ist Markus Koch in der Börsenwelt seit über 25 Jahren ein bekannter Name. Koch war 2019 Journalist des Jahres des Deutschen Derivate-Verbands und hat viele weitere Auszeichnungen für

herausragenden Wirtschaftsjournalismus gewonnen. Für bedeutende Wirtschaftsmedien ist seine Einschätzung als Experte häufig gefragt. Mit umfassendem Fachwissen gibt er auf der MMM-Messe interessante Ein- und Ausblicke in Bezug auf Wirtschaft und Börse.

Dr. Gregor Gysi war bis 2015 Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion und seit 2013 im Deutschen Bundestag. In seiner Funktion als ehemaliger Partei- und Bundestagsfraktionsvorsitzender hat er sich im Zuge der deutschen Einheit entscheidend für die Integration der sozialistischen PDS in die demokratische Parteienvielfalt der Bundesrepublik Deutschland eingesetzt. In seinem Vortrag zeigt Gysi dem Publikum im globalen sowie nationalen Kontext Chancen und Risiken auf, die sich aus der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Lage ergeben.

Ob Makler, Banker, Anlageberater, Versicherungsvertreter oder Finanzdienstleister – das breit gefächerte Programm bietet für jeden das passende Angebot. Welche Trends bestimmen das Jahr 2022 und wie sieht es in Sachen Digitalisierung aus? Welche Chancen bieten Social-Media-Kanäle? Welche Produkte begeistern die Kunden? Weitere Top-Referenten schöpfen aus ihrem Wissens- und Erfahrungsschatz und liefern klare, ehrliche und hilfreiche Antworten. Unter ihnen sind Größen wie Hans D. Schittly, Jörg Laubrinus, Thomas Korsus, Norman Wirth, Roger Rankel, Sven Gabor Janszky, Dieter Kiwus und Stefan Peters vertreten. Und on top können wertvolle IDD Stunden gesammelt werden.

Auf der Ausstellerfläche sind die wichtigsten Vertreter aus Versicherungen, Fondsgesellschaften, Emissionshäusern, Banken und Bausparkassen, Fin-/InsurTechs, Immobilien, Software und IT vertreten – unzählige Möglichkeiten also, aktuelle Informationen zu bekommen, neue Kontakte zu knüpfen, sich mit bekannten Kolleginnen und Kollegen auszutauschen und sich mit neuen Ideen auszustatten.

„Wir freuen uns sehr, die MMM-Messe dieses Jahr live zu veranstalten und möchten so allen Gästen und Ausstellern die Möglichkeit bieten, wieder im direkten Kontakt und persönlichen Austausch mit Partnern, Kunden und Kollegen zu sein. Selbstverständlich steht nach wie vor die Gesundheit aller Messeteilnehmer an oberster Stelle und so treffen wir alle notwendigen Vorkehrungen, um allen Beteiligten einen perfekten Messetag zu bescheren“, so Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz.

