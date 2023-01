Tierisch gut versichert mit der Barmenia

Sie sind beste Freunde des Menschen – und für viele sogar vollwertige Familienmitglieder: Hund und Katze. Doch was können wir tun, wenn es unserem Haustier schlecht geht? Entscheidend ist die medizinische Versorgung, bei der niemand freiwillig sparen möchte und bei der gerade jetzt das Thema der richtigen Absicherung umso wichtiger wird, um vor finanziellen Einbußen zu schützen.

In deutschen Haushalten lebten im Jahr 2021 rund 34,7 Millionen Haustiere unterschiedlichster Art. Nach der reinen Anzahl stellen Katzen mit rund 16,7 Millionen Tieren das beliebteste Haustier der Deutschen dar. Daher ist es kein Wunder, dass Versicherungen rund um das Tier im Markt zunehmend an Bedeutung gewinnen, besonders im Hinblick auf die preislichen Änderungen für Tierhalter durch die neue Gebührenordnung für Tierärzte (GOT). Damit nicht die finanziellen Möglichkeiten der Besitzer über die Gesundheit des Tieres entscheiden müssen, gibt es unterschiedliche Angebote, das lieb gewonnene Haustier rundum abzusichern.

OPERATIONSKOSTENSCHUTZ FÜR DEN VIERBEINER

Unter anderem die Operationskostenversicherung. Sie gilt für ambulante wie stationäre Eingriffe und deckt gleichzeitig auch die operationsvorbereitenden Untersuchungen – ohne zeitliche und mengenmäßige Begrenzung und sogar ohne Jahreshöchstbegrenzung – ab. Wie beim Menschen gilt auch für die Tiere, dass der Halter freie Arztwahl hat. Dieser Schutz besteht auch für vorübergehende Auslandsaufenthalte für bis zu zwölf Monate. Abschließen lässt sich die Operationskostenversicherung bis einen Tag vor dem zehnten Geburtstag des Tieres, sie gilt dann ein Tierleben lang.

TIER-KRANKENVERSICHERUNG

Wünscht der Besitzer des Tieres einen erweiterten Leistungsumfang, kann er auch eine Tier-Krankenversicherung abschließen. Diese beinhaltet, zusätzlich zu den Leistungen der OP-Versicherung, Leistungen für notwendige ambulante Behandlungen – einschließlich Telemedizin und je nach Tarifwahl auch die Leistung für Unterbringungs-, Bestattungs- und Reiserücktritts- bzw. Reiseabbruchkosten an. Der Versicherungsnehmer kann – je nach Budget und persönlichem Befinden – verschiedene Jahreshöchstgrenzen wählen.

Insbesondere telemedizinische Leistungen werden heutzutage verstärkt nachgefragt. Mit FirstVet hat die Barmenia einen erfahrenen und etablierten Telemedizinpartner auf diesem innovativen Feld gewinnen können. FirstVet bietet den Kunden via Smartphone, Computer und Tablet einfach und unkompliziert Zugang zu einem erfahrenen Tierarzt. Telemedizinische Leistungen werden ohne Mehrkosten in allen Tarifen rund um die Uhr angeboten.

Die Versicherungen können ganz leicht online abgeschlossen werden. Der Versicherungsschein kommt sofort per E-Mail – eine papierlose und nachhaltige Abwicklung.

