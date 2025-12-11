TARIF DES JAHRES LEBEN 2025 – INTERVIEW

Wie ist WeitBlick entstanden und was war der Hauptgedanke bei der Entwicklung dieses Produkts? An welches Kundensegment richtet sich WeitBlick primär?

Der Hauptgedanke bei der Entwicklung des Produktes war es, für die Generation 50plus eine Lösung zu scha!en, mit der die Ruhestandsphase optimal finanziell ausgestaltet werden kann. Entsprechend haben wir uns bei der Konzeption sehr konsequent an dem Bedarf dieser Altersgruppe ausgerichtet. Vor dem Hintergrund, dass die Ruhestandsphase 20 Jahre oder auch länger andauert, war es uns besonders wichtig, den Kundinnen und Kunden in der Ruhestandsphase möglichst viele Gestaltungsmöglichkeiten und eine hohe Flexibilität zu bieten. Dies war auch ein Grund dafür, dass wir uns für die Entwicklung einer fondsgebundenen Lebensversicherung entschieden haben.

Was macht die fondsgebundene Lebensversicherung WeitBlick von Standard Life einzigartig im Vergleich zu anderen Angeboten am Markt?

Die Kombination aus einer lebensbegleitenden renditeorientierten Anlage, einem hohen Maß an Flexibilität bei Ein- und Auszahlungen, einem automatischen Auszahlplan und der Familien-Option, die mit dem Einschluss von zwei Versicherungsnehmern und/oder zwei versicherten Personen attraktive Möglichkeiten zur steueroptimierten Vermögensübertragung zu Lebzeiten bietet, ist aus meiner Sicht einzigartig. Viele Mitbewerber haben in ihren Produkten ebenfalls einzelne Bausteine, aber können eben nicht das Gesamtpaket bieten. Dies bedeutet gerade bei der Ruhestandsplanung einen großen Vorteil für unsere Lösung.

Wie schätzen Sie die zukünftige Bedeutung fondsgebundener Produkte im deutschen Markt ein, insbesondere im Hinblick auf Altersvorsorge und steuerliche Rahmenbedingungen?

Es ist ja bereits seit einigen Jahren ein deutlicher Trend zu fondsgebundenen Produkten zu erkennen. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich diese Entwicklung fortsetzen und sogar weiter beschleunigen wird. Fondspolicen werden nicht nur bei der Altersvorsorge eingesetzt, sie werden vor allem bei der Ruhestandsplanung stark an Bedeutung gewinnen. Als Experte für Ruhestandsplanung können wir unseren Kundinnen und Kunden hier besonders gute Produktlösungen bieten.

Christian Nuschele, Head of Distribution, Standard Life