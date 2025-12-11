Kategorie wählen

TARIF DES JAHRES KRANKEN 2025 – INTERVIEW

Wie profitieren Unternehmen und Mitarbeitende von Ihrem bKV-Konzept?

Unter dem Slogan „Die bKV, die Gesundheit wirklich in die Unternehmen bringt“ verbinden wir neben vielseitigen versicherten Leistungen im Budgettarif auch umfassende Assistance-Leistungen (z. B. Arzt-Terminservice) für die versicherten Mitarbeitenden und deren Familienangehörige. Als besonderen Pluspunkt unterstützen wir die Firmenkunden bei der aktiven Umsetzung von Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung und koordinieren und bezuschussen entsprechende Maßnahmen, zum Beispiel einen Vorsorge-Check direkt am Arbeitsplatz. Insgesamt wollen wir mit unserem bKV-Konzept den Unternehmen einen ganzheitlichen Mehrwert bei den
personellen Herausforderungen bieten.

Wie sind Sie bei der Entwicklung Ihres neuen bKV-Konzepts vorgegangen?

Grundlage waren eine umfassende Marktanalyse und zahlreiche Vertriebspartner- Interviews. Diese haben sehr interessante Einblicke und Anforderungen ergeben, die wir umgesetzt haben.

Welche digitalen Lösungen setzen Sie im Bereich der bKV ein, um Abläufe für Vertriebspartner zu verbessern?

Ein Pluspunkt ist unsere neue digitale Prozessstrecke. Wir haben neue Verwaltungsprogramme, die eine echte bKV technisch darstellen können und somit eine schnelle Verarbeitung ermöglichen.

Wie unterstützen Sie Vertriebspartner bei Fragen oder beim Einstieg in die bKV?

Für Vertriebspartner, die Fragen zur bKV haben, die eine Begleitung zum Firmenkunden wünschen etc., stehen unsere bKV-Spezialisten regional zur Verfügung. Wir wollen hiermit unseren besonderen persönlichen Service erlebbar machen.

Wie verändert sich die Rolle der LKH aktuell am Markt?

Die LKH befindet sich aktuell in einem hoch spannenden Wandelprozess zu einem modernen Gesundheitsdienstleister. Neben einem neuen Markenauftritt, einer kompletten Erneuerung unserer IT und den ersten neuen Produkten sind wir wieder zurück auf dem Markt. Insgesamt ein sehr spannender Prozess, der dazu führt, dass uns viele Vertriebspartner und Kunden wieder beziehungsweise neu entdecken.

Stefan Gaedicke, Leiter Kompetenzcenter betriebliche
Krankenversicherung, Landeskrankenhilfe V.V.a.G.

