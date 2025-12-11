TARIF DES JAHRES KOMPOSIT 2025 – INTERVIEW

Anfang des Jahres wurden Ihre PHV-Tarife überarbeitet. Was war der zentrale Impuls für die jüngste Erweiterung – Marktbedarf, Schadenpraxis oder strategische Positionierung?

Wir haben definitiv einen Marktbedarf gesehen und dahingehend unsere Tarife erweitert. Unser Ziel war es, ein Top-Produkt für den Maklermarkt zu schaffen und Leistungen anzubieten, die zukunftsweisend sind und sich an aktuellen Lebensumständen orientieren.

Welche Deckungen oder Services machen den Tarif aus Ihrer Sicht „zukunftsrobust“?

Mit der Update-Garantie profitieren Kundinnen und Kunden auch von zukünftigen Leistungsverbesserungen. Außerdem bieten wir mit dem Plus-Baustein die Möglichkeit, sich zukünftig umfassender abzusichern, zum Beispiel bei Sach- und Personenschäden mitversicherter Personen untereinander. Auch das Thema Mobilität sehen wir als zukunftsweisend: So übernehmen wir zum Beispiel die Selbstbeteiligung der Vollkaskoversicherung bei Mietwagen oder sichern im Plus-Baustein die Beschädigung gemieteter E-Scooter ab.

Wie sieht Ihre Roadmap aus: Welche nächsten Schritte planen Sie für Ihre Privathaftpflicht?

Diesen Herbst haben wir die Privathaftpflicht um einen zusätzlichen Baustein für eine Diensthaftpflichtversicherung erweitert. Damit bieten wir beamteten Personen und Angestellten im ö!entlichen Dienst die Möglichkeit, sich auch im Beruf optimal abzusichern.

Welche Unterstützung bieten Sie, damit der Tarif im Beratungsalltag effizient und verständlich platzierbar ist?

Für interessierte Maklerinnen und Makler bieten wir regelmäßig Schulungen an, in denen wir Produktneuheiten vorstellen und Fragen beantworten. Auch auf Messen freuen wir uns über ein persönliches Gespräch und stellen Materialien zu Tarifneuheiten bereit. Außerdem gilt bei uns wie immer: Klare, verständliche Leistungen und schnelle, digitale Prozesse machen ein Adam-Riese-Produkt aus.

Julian Grauer, CEO, Adam Riese GmbH