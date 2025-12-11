Kategorie wählen

Versicherungen

TARIF DES JAHRES KOMPOSIT 2025 – INTERVIEW

Anfang des Jahres wurden Ihre PHV-Tarife überarbeitet. Was war der zentrale Impuls für die jüngste Erweiterung – Marktbedarf, Schadenpraxis oder strategische Positionierung?

Wir haben definitiv einen Marktbedarf gesehen und dahingehend unsere Tarife erweitert. Unser Ziel war es, ein Top-Produkt für den Maklermarkt zu schaffen und Leistungen anzubieten, die zukunftsweisend sind und sich an aktuellen Lebensumständen orientieren.

Welche Deckungen oder Services machen den Tarif aus Ihrer Sicht „zukunftsrobust“?

Mit der Update-Garantie profitieren Kundinnen und Kunden auch von zukünftigen Leistungsverbesserungen. Außerdem bieten wir mit dem Plus-Baustein die Möglichkeit, sich zukünftig umfassender abzusichern, zum Beispiel bei Sach- und Personenschäden mitversicherter Personen untereinander. Auch das Thema Mobilität sehen wir als zukunftsweisend: So übernehmen wir zum Beispiel die Selbstbeteiligung der Vollkaskoversicherung bei Mietwagen oder sichern im Plus-Baustein die Beschädigung gemieteter E-Scooter ab.

Wie sieht Ihre Roadmap aus: Welche nächsten Schritte planen Sie für Ihre Privathaftpflicht?

Diesen Herbst haben wir die Privathaftpflicht um einen zusätzlichen Baustein für eine Diensthaftpflichtversicherung erweitert. Damit bieten wir beamteten Personen und Angestellten im ö!entlichen Dienst die Möglichkeit, sich auch im Beruf optimal abzusichern.

Welche Unterstützung bieten Sie, damit der Tarif im Beratungsalltag effizient und verständlich platzierbar ist?

Für interessierte Maklerinnen und Makler bieten wir regelmäßig Schulungen an, in denen wir Produktneuheiten vorstellen und Fragen beantworten. Auch auf Messen freuen wir uns über ein persönliches Gespräch und stellen Materialien zu Tarifneuheiten bereit. Außerdem gilt bei uns wie immer: Klare, verständliche Leistungen und schnelle, digitale Prozesse machen ein Adam-Riese-Produkt aus.

Julian Grauer, CEO, Adam Riese GmbH

print

Tags: , , , ,

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Hier gehts zu den Videos

Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein Geld 05 | 2025

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld