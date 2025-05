SV SparkassenVersicherung: Platzierung des ersten Cat-Bond

Die Transaktion markiert den Eintritt der SV in den Markt für Cat-Bonds und sichert dem Unternehmen eine vollständig besicherte Rückversicherung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar.

Der Liongate Re Cat-Bond, benannt nach dem Standort der SV-Konzernzentrale am Stuttgarter „Löwentor“ und ausgegeben über eine irische Zweckgesellschaft (DAC), ist ein Meilenstein für die Rückversicherungsstrategie der SV. Der Cat-Bond ergänzt die traditionellen Rückversicherungspartnerschaften um den Zugang zu internationalen Kapitalmärkten. Die erfolgreiche Platzierung des Liongate Re Cat-Bonds unterstreicht die Innovationskraft der SV im Risikomanagement.

Liongate Re ist zudem das Resultat einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit der SV mit dem japanischen Genossenschaftsversicherer Zenkyoren. Sowohl die SV als auch Zenkyoren sehen sich als langfristig orientierte Versicherungsunternehmen, die wichtige unternehmerische Werte wie finanzielle Stabilität und Zuverlässigkeit teilen. Liongate Re ist damit ein herausragendes Beispiel für eine internationale Kooperation in der Versicherungsbranche und die Vorteile, die sich ergeben, wenn Versicherer mit ähnlichen Werten gemeinsam agieren. Der zusammen mit Guy Carpenter Securities strukturierte und platzierte Cat-Bond bietet für drei Jahre eine Erdbebenrückversicherung, die Verluste in Deutschland auf parametrischer Grundlage und in Japan auf Entschädigungsbasis abdeckt.

Dr. Andreas Jahn, Vorstandsvorsitzender der SV SparkassenVersicherung: „Wir freuen uns über die erfolgreiche Platzierung unseres ersten Cat-Bonds „Liongate Re“. Mit dieser innovativen Transaktion, die auf einer starken Partnerschaft mit unserem japanischen Partner Zenkyoren aufbaut, erweitern wir unser Rückversicherungsprogramm um den Zugang zu alternativem Risikokapital. Damit verringern wir unsere Abhängigkeit vom traditionellen Rückversicherungsmarkt und erwarten, dass wir im Laufe der Zeit über weitere Platzierungen alternative Kapazitäten für Rückversicherungsschutz gewinnen und unsere Effizienz im Rückversicherungsgeschäft steigern können. Der Ausbau unserer Expertise in diesem Markt ist ein weiteres Beispiel für die hohe Bedeutung innovativer Ansätze und der Optimierung des Risikomanagements in der SV.“

Tsuyoshi Kawagoe, General Manager für die Rückversicherung bei Zenkyoren: „Gemeinsame Werte und Prinzipien bilden die Grundlagen unserer Partnerschaft mit der SV. Darauf aufbauend markiert die Platzierung von Liongate Re den Beginn unserer neuen Kooperation mit der SV. Bereits jetzt profitieren beide Unternehmen von der engen Zusammenarbeit. Dafür wurde die Katastrophenanleihe so konzipiert, dass sie nahtlos unsere bestehenden Strukturen für Katastrophenanleihen ergänzt und so zusätzlichen Schutz bietet, um Zenkyoren gegen japanische Erdbebenereignisse abzusichern.“