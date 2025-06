Starkregen: Versicherungsschutz vor Naturgefahren zu wenig verbreitet

Doch wie kann man sich zumindest finanziell vor Naturgefahren schützen? Darüber informiert die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e. V. (GVI).

Extreme Wetterereignisse werden in den kommenden Jahren zunehmen. Vor allem im Frühjahr und Sommer muss mit heftigen Gewittern und Starkregen in großen Mengen gerechnet werden. Die Wetterkatastrophen verursachen dabei Milliardenschäden. Neben dem menschlichen Leid sind auch die volkswirtschaftlichen Schäden extrem. „Wir raten allen Hausbesitzern, eine Elementarschadenversicherung abzuschließen. In Deutschland besitzt bisher nur jeder Zweite eine solche Police“, so GVI-Präsident Siegfried Karle. „Das betrifft auch diejenigen, die auf dem Berg wohnen“, führt der Experte weiter aus.

Auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft warnt immer wieder vor den Gefahren durch Naturereignisse mit extremem Starkregen. Die Experten haben einen „Naturgefahren-Check“ entwickelt, mit dem jeder durch Eingabe seiner Postleitzahl sein individuelles Risiko ermitteln kann.

Ausführliche Informationen und hilfreiche Tipps zum Thema „Starkregen und Naturgefahren“ finden Interessierte Verbraucher hier