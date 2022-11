Starkes Signal: Versicherungskammer erhöht Gesamtverzinsung

München. Die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG erhöht die laufende Überschussbeteiligung um 0,75 Prozent-Punkte.

Bei den kapitalmarktorientierten Produkten erhalten Neuverträge gegen laufenden Beitrag eine Gesamtverzinsung von 2,80 Prozent bzw. 2,75 Prozent bei Einmalbeiträgen auf das Sicherungsvermögen. Die Gesamtverzinsung setzt sich aus der laufenden Verzinsung in Höhe von 2,25 Prozent sowie den nicht garantierten Schlussüberschüssen inklusive Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven und inklusive Kostenüberschuss in Höhe von 0,55 Prozent bei laufenden Beiträgen bzw. 0,5 Prozent bei Einmalbeiträgen zusammen.

Die Erhöhungen wirken sich besonders stark auf unsere sicherheitsorientierten Produkte wie WachstumGarant und FlexVario mit einem Chance-Profil von 90 Prozent aus. Und nicht nur neue Kund*innen dürfen sich über die Erhöhung freuen: sie gilt für alle Verträge, die seit 2012 abgeschlossen wurden (Details siehe Überschussverteilungsplan, der zum Jahreswechsel hier verfügbar sein wird.)

Lebensversicherung profitiert von Zins-Trendwende

„Wir gehen von einer dauerhaften Trendwende aus und reagieren entsprechend schnell“, sagt Dr. Robert Heene, Vorstandsmitglied im Konzern Versicherungskammer und verantwortlich für die Lebensversicherung. „Es ist unser Anspruch, die Ertrags- und Risikoposition für unsere Kund*innen und uns zeitnah und vorausschauend anzupassen.“ Frank A. Werner, Generalbevollmächtigter der Bayern-Versicherung Lebensversicherung sowie Vorstand der Feuersozietät Berlin Brandenburg und der SAARLAND Versicherungen ergänzt: „Aus unserer Sicht bieten Produkte der Lebensversicherung im Vergleich zu anderen Finanzprodukten mit vergleichbarem Sicherheitsniveau für die Zukunftsvorsorge die besten Optionen.“

(Konzern Versicherungskammer)