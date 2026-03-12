Kategorie wählen

Spezialversicherer für Leben und Komposit mit neuen Tarifen ab 2026

Die InterRisk Versicherungen – mit Sitz in Wiesbaden – gehören zu den etablierten Anbietern auf dem deutschen und österreichischen Markt. Als Teil der Vienna Insurance Group (VIG) profitieren Kunden und Makler von der Stabilität und Finanzkraft einer führenden Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Komposit- und Lebensversicherungen und betreut über eine Million Verträge durch rund 150 Mitarbeiter. Als reiner Maklerversicherer arbeitet die InterRisk mit mehr als 10 000 Vertriebspartnern zusammen.

Das Produktspektrum reicht von Unfall-, Sach- und Haftpflichtversicherungen bis zu Lebens- und Biometrieprodukten wie Risikoleben und Berufsunfähigkeitsversicherung. Besonderes Augenmerk liegt auf der Wohngebäudeversicherung, die als eine der stabilsten am Markt gilt. Während andere Anbieter
die Sparte aufgrund hoher Schadenquoten reduzieren, setzt die InterRisk auf Kontinuität und Treue zu ihren Partnern. Neu eingeführte Tarife verzichten auf Preisanpassungsklauseln für Bestandskunden, bieten drei Leistungsstufen von L bis XXL und einen umfassenden Schutz gegen Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel und weitere Naturgefahren. Bundling-Vorteile ermöglichen bis zu 15 Prozent Rabatt bei gleichzeitiger Absicherung mehrerer Sparten.

Auch im Lebens- und Biometriebereich gibt es seit Ende 2025 zahlreiche Neuerungen: Die Berufsunfähigkeitsversicherung wurde modernisiert, inklusive Infektionsklausel, überarbeiteter Krebsdefinition, Nachversicherungsoptionen bis 50 Prozent ohne Risikoprüfung, Wegfall der Studentenklausel und einer Karrieregarantie bis 6.000 Euro Monatsrente. Neu gestaltete Risikolebensversicherungen ermöglichen mehr Flexibilität bei Nachversicherung, Berufswechsel und vereinfachten Bedingungen. Der Immotarif wurde ebenfalls überarbeitet, um größere Versicherungssummen bis 600.000 Euro ohne lange Wartezeiten zu ermöglichen.

Ein besonderes Highlight ist die Schüler- BU, die jungen Menschen bereits während der Schulzeit lebenslangen Schutz zu günstigen Beiträgen bietet. Der Schülerstatus bleibt über das gesamte Berufsleben erhalten, inklusive umfangreicher Nachversicherungsoptionen. In der Unfallversicherung stehen wertvolle Assistance-Leistungen zur Verfügung, etwa 24-Stunden-Telefon, häusliche Hilfen, Kinderbetreuung oder medizinische Rehabilitation. Auch schnelle Leistungen bei Krebsdiagnosen, schweren Unfällen oder Pflegefällen sind im Top-Tarif garantiert.

Mit diesen Neuerungen unterstreicht die InterRisk ihr Motto „Einfach herausragend – herausragend einfach“. Das Unternehmen kombiniert breite Produktpalette, exzellente Ratings, innovative Tarife und umfassende Assistance-Leistungen, um sowohl Maklern als auch Kunden ein verlässliches, zukunftsfähiges Versicherungserlebnis zu bieten.

