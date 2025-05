Smarter investieren mit KI-Power

Die WWK Investment S.A. hat zum Ende des Jahres 2024 einen neuen Fonds für private Anleger lanciert. Der WWK KI Alpha – Aktien Welt ist ein global investierender Aktienfonds, der insbesondere auf das fortschrittliche Potenzial der KI bei der Portfoliozusammenstellung setzt. Dabei arbeiten die Kapitalmarktexperten der WWK mit dem externen Anlageberater und Technologie-Innovator Ultramarin Capital GmbH zusammen. Die innovative KI-Plattform des Deep-Tech-Unternehmens ermöglicht eine tagesaktuelle Aktien-Analyse von über 5000 Unternehmen auf der ganzen Welt. Anlageziel des Fonds ist es, eine positive aktive Rendite gegenüber dem Vergleichsindex MSCI World zu erwirtschaften.

Die WWK Investment S.A. ist die konzerneigene Kapitalverwaltungsgesellschaft der WWK-Versicherungsgruppe mit Sitz in Luxemburg. Sie wurde im Jahr 2001 gegründet und startete mit drei global anlegenden Dachfonds. Die Anlagevolumina in den Fonds der Kapitalverwaltungsgesellschaft stiegen durch den Vertrieb von Fondspolicen und Sparplänen kontinuierlich an. Aktuell verwaltet die Gesellschaft ein Vermögen von 1,3 Milliarden Euro.

Alle von der WWK Investment S.A. angebotenen Fonds können von Kunden sowohl im Rahmen der fondsgebundenen Versicherungen der WWK Lebensversicherung a. G. als auch in der Direktanlage bespart werden. Der neue WWK KI Alpha – Aktien Welt ist seit Mitte Februar als besonders kostengünstige Anteilsklasse in den verkaufsoffenen Fondspolicen der WWK erhältlich. Anfang März wurde er zudem in die attraktiven aktiven Anlagestrategien der WWK-Fondspolicen aufgenommen.

Die Muttergesellschaft WWK Lebensversicherung a. G. zählt mit Beitragseinnahmen von über einer Milliarde Euro zu den 20 größten Lebensversicherungen in Deutschland. Geführt wird der Versicherer als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Als solcher ist die WWK ausschließlich ihren Kunden, also den Mitgliedern, verpflichtet und agiert unabhängig von Aktionärsinteressen. Solidität und Finanzstärke zeichnen die WWK aus. Auf das Geschäftsvolumen bezogen ist die Gesellschaft seit langer Zeit einer der substanz- und eigenkapitalstärksten Lebensversicherer in Deutschland.

Ultramarin entwickelt Künstliche Intelligenz (KI) für die Kapitalanlage. Einschlägige Verfahren des maschinellen Lernens werden auf der proprietären Technologie- und Datenplattform UltraLab™ verknüpft mit den Best Practices quantitativen Asset Managements, um für professionelle und private Anleger in maßgeschneiderten Anlagestrategien und Publikumsfonds nachhaltig Mehrwert bei der Kapitalmarktanlage zu erwirtschaften. Das Unternehmen ist seit 2017 Wegbereiter für die Erschließung der Potenziale von KI im Asset Management. Mit rund 30 Mitarbeitern an drei Standorten (Berlin, München, Frankfurt am Main) zählt das BaFin-zugelassene Wertpapierinstitut zu den größten bankenunabhängigen Anbietern KI-basierter Investmentstrategien in Europa.

WWK