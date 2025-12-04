Sicherheit im Job und für den Vierbeiner

Die passende Haftpflichtversicherung zu finden, ist eine Herausforderung und gleichzeitig ein wichtiger Bestandteil der Absicherung eines jeden Haushaltes. Egal, ob das neue Haustier einen Schaden verursacht oder ein Missgeschick im Job passiert – Schäden können genauso schnell entstehen, wie sich die eigenen Lebensumstände ändern. Individuell wählbare Absicherungsmöglichkeiten für verschiedene Lebenssituationen sind deshalb ein besonders wichtiger Vorteil im Bereich der Haftpflichtversicherungen. Adam Riese zeigt, wie zeitgemäße Produktlinien verschiedene Bedürfnisse berücksichtigen können, und setzt dabei auf neue Leistungen im Bereich Privat-, Dienst- und Hundehalterhaftpflicht.

ZU HAUSE ODER IM DIENST? BESTENS ABGESICHERT

Die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert und das Homeoffice wurde zu einer Konstante vieler Bürotätiger. Gerade deshalb ist es für Versicherte besonders wichtig, dass auch berufliche Tätigkeiten zu Hause über die private Haftpflichtversicherung abgesichert werden können. Gleichzeitig ist der öffentliche Dienst mit über fünf Millionen Beschäftigten der größte Arbeitgeber in Deutschland. Auch hier fallen vielfältige Risiken an, die für Versicherte häufig nicht im Rahmen einer privaten Haftpflichtversicherung abgedeckt sind.

Genau in diesen Bereichen setzt Adam Riese neue Schwerpunkte: Beschäftigte im Homeoffice können beispielsweise geliehene Hardware für Homeoffice oder Homeschooling sowie mögliche Datenschutzverletzungen im Homeoffice absichern. Darüber hinaus ermöglicht die neue Tariflinie Riesig Plus zusätzlich die Absicherung von Schäden im Bereich der E-Mobilität.

Außerdem wird erstmalig eine Diensthaftpflicht in Form eines optionalen Zusatzbausteins angeboten. Mit dieser Erweiterung wird Beschäftigten im ö!entlichen Dienst ermöglicht, auch die Risiken ihrer beruflichen Tätigkeit optimal abzusichern. Der Baustein deckt berufstypische Risiken ab wie zum Beispiel den Verlust von Dienstschlüsseln oder staatlichem Eigentum.

MEHR SICHERHEIT FÜR DEN HUND

Neben dem großen Themenfeld der beruflichen Absicherung spielt für die meisten Menschen auch die Versicherung aller Familienmitglieder im Haushalt eine besonders wichtige Rolle. Hunde oder andere Haustiere nehmen dabei ebenfalls einen zentralen Platz ein, denn ebenso wie Menschen können sie Unfälle mit hohen Schäden verursachen oder im schlimmsten Fall selbst verletzt werden. Adam Riese baut deshalb die eigene Hundehalterhaftpflichtversicherung mit zwei neuen Maklertariflinien weiter aus. Enthalten sind zahlreiche Leistungs-Updates für ein Mehr an Leistung. So beinhaltet die Tariflinie Riesig eine Neuwertentschädigung für durch den Hund beschädigte Gegenstände, die Versicherung von Schäden an gemieteten Tiertransportanhängern sowie die Übernahme von Tierarztkosten bei Verletzung durch ein fremdes Tier. Die Tariflinie fördert außerdem Reparaturen statt Neukauf. Für alle, die den Vierbeiner zusätzlich gegen Risiken wie Giftköder oder einen Notfallrücktransport absichern möchten, kann die neue Tariflinie Riesig Plus ergänzend abgeschlossen werden.

RUNDUM VERSORGT IM PRIVATEN UMFELD

Ob die zusätzliche Sicherheit im Dienst und am eigenen Schreibtisch oder die Absicherung des Familien-Vierbeiners bei Missgeschicken oder Unfällen – mit der Erweiterung verschiedener Haftpflichttarife und neuen, zeitgemäßen Leistungen ermöglicht es Adam Riese, individuelle Bedürfnisse und Entwicklungen von Versicherten abzubilden.

ADAM RIESE