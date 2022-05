Schulterschluss: BVK meets BVK

Neustart für den Maklerpool Brandgilde VersicherungsKontor (BVK): Nachdem die Itzehoer Versicherungen im vergangenen Jahr die Apella als Mitgesellschafter mit ins Boot geholt hatten, werden die Weichen weiter in Richtung Wachstum gestellt.

Jüngster Schritt: Während der Jahresversammlung haben die BVK-Geschäftsführer Holger Iben und Harry Kreis bekanntgegeben, künftig noch enger mit dem Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (ebenfalls mit der Abkürzung BVK) kooperieren zu wollen.

Alle Vermittler des Brandgilde VersicherungsKontors können sich dadurch unter dem Dach des größten deutschen Vermittlerverbands organisieren.

Seit Jahresanfang gemeinsames operatives Geschäft

Der Eigentumsübergang zwischen Itzehoer und Apella wurde bereits vor einem Jahr vollzogen. Nach Einbindung des BVK in die Abläufe des Neubrandenburger Maklerpools startete Anfang dieses Jahres das gemeinsame operative Geschäft.

Das BVK verbindet seitdem das Beste aus zwei Welten, denn die beiden Gesellschafter tragen jeweils ihre Expertise für die rund 1.000 angebundenen Makler bei.

Die Itzehoer Versicherungen stehen für die persönliche Betreuung durch den Itzehoer Maklervertrieb, die Apella bringt die technischen Grundlagen eines modernen Maklerpools in diese Partnerschaft ein. Und jetzt der Schulterschluss mit dem Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute.

„Als größter Vermittler- und führender Maklerverband ist der BVK für uns als Kooperationspartner prädestiniert“, ist Brandgilde-Geschäftsführer Harry Kreis von der Notwendigkeit einer breit getragenen und starken Interessenvertretung aller Vermittler überzeugt.

„Um die Solidarität und Gemeinschaft als Basis erfolgreicher Interessenvertretung zu unterstützen, übernimmt das Brandgilde VersicherungsKontor für angebundene Makler den ersten Jahresbeitrag für eine Mitgliedschaft im BVK“, sagt Kreis.

Sitz in Brüssel

„Wir halten es für extrem wichtig, durch die Mitgliedschaft in einem professionellen Berufsverband an der Stelle vor Ort vertreten zu sein, wo die Gesetze verabschiedet werden, die dann auch jeden einzelnen Makler betreffen – also in Brüssel“, ergänzt Geschäftsführer Holger Iben.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute hat seinen Sitz in Bonn und ist mit einem Büro in der belgischen Hauptstadt, also nahe des EU-Parlaments, vertreten.

Auch BVK-Präsident Michael H. Heinz freut sich über die Zusammenarbeit. „Als berufsständischer Verband für alle Vertriebswege kann der BVK die Arbeitswirklichkeiten und Sichtweisen aller Vermittler bei der Interessenvertretung entsprechend berücksichtigen“, sagte er bei der Jahresversammlung des Brandgilde VersicherungsKontors.

(Itzehoer Versicherungen) / surpress