R+V Versicherung: Veränderungen im Vorstand

Er ernannte Dragica Mischler, derzeit Vorstandsvorsitzende der ÖRAG-Unternehmensgruppe, mit Wirkung zum 01. April 2025 zur Vorständin des neu geschaffenen Ressorts Finanzen & Risikomanagement. Der bisher unter anderem für Finanzen zuständige Vorstand Marc Michallet verantwortet in seinem Ressort neben dem Investment Management künftig auch die Bereiche Ausland und M&A. Zudem berief der Aufsichtsrat der R+V Versicherung Holger Nieswandt zum Vorstand der Aktiven Rückversicherung. Nieswandt leitet bisher den Bereich Research & Development der R+V Re. Er folgt am 12. April 2025 auf Christoph Lamby, der nach 20 Jahren im Vorstand auf eigenen Wunsch in den Ruhestand geht.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dragica Mischler und Holger Nieswandt ausgewiesene Experten mit langjähriger Branchenerfahrung für den Vorstand gewinnen konnten“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende der R+V Versicherung, Cornelius Riese. „Wir bedanken uns ausdrücklich bei Christoph Lamby, der in den vergangenen 20 Jahren das Geschäft der Rückversicherung erfolgreich aufgebaut hat.“ Der Vorstandsvorsitzende Norbert Rollinger fügt hinzu: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Dragica Mischler und Holger Nieswandt. Sie werden unser Vorstandsteam ausgezeichnet ergänzen.“

Im künftigen Ressort von Dragica Mischler werden unter anderem das Gesamtrisikomanagement, das derzeit noch in Personalunion von IT-Vorstand Tillmann Lukosch geführt wird, sowie die Bereiche Konzerncontrolling und Rechnungswesen gebündelt.

„Mit diesen Weichenstellungen tragen wir insbesondere den stark gestiegenen Anforderungen im Risikomanagement, in der Finanz- und Kapitalplanung sowie in der Unternehmenssteuerung Rechnung“, betont Riese. Norbert Rollinger ergänzt: „Mit der Bündelung der zentralen Themen Risikomanagement, Controlling, Planung und Rechnungswesen wollen wir die Planungs- und Steuerungsprozesse im Unternehmen noch effektiver gestalten.“

Die 50-jährige Finanzökonomin und Bankkauffrau Dragica Mischler ist derzeit Vorstandsvorsitzende der ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG sowie der Deutsche Assistance Versicherung AG, ein bundesweiter Realisierungs-Partner der Öffentlichen Versicherer.

Dragica Mischler ist seit rund 20 Jahren in führenden Positionen sowohl in der Finanz- als auch in der Versicherungsbranche tätig. Sie begann ihre Führungslaufbahn beim Talanx-Konzern, bevor sie zur Versicherungskammer Bayern wechselte. Von den 14 Jahren in der Gruppe der Öffentlichen Versicherer warsie fünf Jahre Finanz- und Lebensversicherungsvorständin der Sparkassen-Versicherung Sachsen, bevor sie zur Vorstandsvorsitzenden der ÖRAG-Unternehmensgruppe berufen wurde. Die gebürtige Wiesbadenerin ist keine Unbekannte in der R+V. In den ersten Jahren ihrer Karriere arbeitete sie bereits im R+V Finanz-Team.

„Ich freue mich auf das großartige Team der R+V“, betont Dragica Mischler. „Der genossenschaftliche Gedanke ist heute aktueller denn je. Mich begeistert diese Rückkehr zu den Wurzeln und die Aufgabe, den Erfolgskurs der R+V künftig mitzugestalten.“

Die R+V Re wird ab Mitte April 2025 von Holger Nieswandt geführt. Er leitet seit mehr als vier Jahren den Bereich Research & Development des Wiesbadener Unternehmens. Der 50-jährige promovierte Ökonom ist seit 2011 bei der R+V Versicherung AG beschäftigt. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und Herausforderung“, sagt Nieswandt. „Es ist eine besondere Ehre, auf Christoph Lamby folgen zu dürfen, der die Rückversicherung lange geprägt hat.“

Christoph Lamby ist seit 2002 bei der R+V Versicherung AG tätig. Er war zunächst Generalbevollmächtigter, bevor er 2004 Vorstandsmitglied mit Verantwortung für die Aktive Rückversicherung wurde. Unter seiner Ägide entwickelte sich die R+V Re zu einem internationalen Top-20-Rückversicherer, der mehr als 3,3 Milliarden Euro Beitragseinnahmen generiert. Seine Karriere begann der promovierte Wirtschaftswissenschaftler Lamby im Gerling-Konzern.

