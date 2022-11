R+V entwickelt Marketingkampagne weiter

Am 29. Oktober ist die 360-Grad-Kampagne gestartet, die in TV und vor allem in den digitalen und sozialen Kanälen sowie in Printmedien zu sehen sein wird. „Wir werden jetzt sehr konkret und beweisen, dass wir nicht nur über unsere klare genossenschaftliche Haltung sprechen, sondern unser Leistungsversprechen ‚Du bist nicht allein‘ auch tatsächlich einlösen. Für mich gibt es keine Haltung ohne Leistungsbeweis. Deshalb haben wir die bekannte Haltungskampagne weiterentwickelt“, erklärt R+V-Marketingchefin Anja Stolz. Ziel der Kampagne ist es, das R+V-Profil weiter zu schärfen und das Markenimage noch stärker aufzuladen. „Hierfür wurde das R+V-Branding im Vergleich zu den bisherigen TV-Auftritten noch einmal deutlich verstärkt. Gleichzeitig soll die Kampagne vertriebsunterstützend wirken. „Bis zum Jahresende geben wir umfassenden Werbedruck in den Markt, um die Marke R+V sichtbar zu machen und um den Vertrieb sowie unsere Vertriebspartner beim Jahresendgeschäft zu unterstützen“, betont Stolz.

Markenversprechen spürbar und erlebbar machen

Im Fokus stehen jetzt die Leistungen, die R+V ihren Kunden mit einzelnen Produkten bietet. Die Werbeaussagen sind konkret auf Lebenssituationen ausgerichtet, in denen die Kunden auf R+V vertrauen können – so genannte „Nicht-allein-Momente“. „Wir wollen beweisen, dass wir da sind, wenn’s drauf ankommt. Unser Markenversprechen ‚Du bist nicht allein‘ wird somit spür- und erlebbar“, unterstreicht Stolz.

Den Auftakt macht die Kampagne zu Safe+Smart – einem Anlageprodukt für den Aufbau einer Altersvorsorge, aber auch mit sehr flexiblen Zugriffsmöglichkeiten auf das angesparte Vermögen, sei es für die berufliche Auszeit, die Weltreise oder auch für die erhöhten Energiekosten im kommenden Winter.

Aufsteiger und junge Familien gezielt ansprechen und auf Kundenreise begleiten

Die Marktforschung hat gezeigt, dass folgende Zielgruppen eine besonders hohe Affinität zu einem Vorsorgeprodukt wie Safe+Smart haben: hedonistische Durchstarter, unbekümmerte Lebensentdecker, engagierte Karriereeltern und traditionelle Familienmenschen. Zwei Kampagnenstränge gehen auf diese Bedarfstypen ein, um diese Kunden spezifisch für die R+V zu aktivieren.

Im Wesentlichen waren zwei Agenturen beteiligt:

Kreativagentur: Agentur Accenture Song, Hamburg,

Mediaagentur: Mindshare, Frankfurt.

(R+V Versicherung AG)