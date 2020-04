Ruhestandsplanung mit WeitBlick

Für die Generation 50plus spielt das Thema Ruhestandsplanung eine ganz entscheidende Rolle. In vielen Fällen ist der Ansparprozess bereits sehr weit fortgeschritten oder sogar abgeschlossen. Es geht also weniger um die Schließung der Vorsorgelücke, sondern um finanzielle Sicherheit im Ruhestand.

Gesucht wird ein Produkt, das sehr gute Anlagemöglichkeiten und hohe Flexibilität bietet, gleichzeitig aber auch Möglichkeiten, sich selbst und die Angehörigen finanziell abzusichern. Wie eine solche Lösung aussieht, zeigt die fondsgebundene Lebensversicherung WeitBlick von Standard Life.

AUTOMATISCHER AUSZAHLUNGSPLAN

Mit dem automatischen Auszahlungsplan haben Kunden die Möglichkeit, bereits bestehende Zahlungen aus der gesetzlichen Rentenkasse oder aus privaten Vorsorgeverträgen planbar zu erhöhen. Sie können bestimmen, ob sie eine monatliche, vierteljährliche, halbjährliche oder jährliche Auszahlung wünschen. Die Höhe und Häufigkeit der Auszahlung ist individuell wählbar und jederzeit flexibel änderbar. Natürlich sind auch außerplanmäßige Aus- oder Zuzahlungen möglich.

FAMILIEN-OPTION

Mit Hilfe der Familien-Option können Versicherungsnehmer frühzeitig ihr Vermögen zwischen den Generationen übertragen, indem sie ihren Vertrag auch mit zwei Versicherungsnehmern und/oder zwei versicherten Personen ausgestalten können. Dadurch lassen sich bis zu 400.000 Euro auf Kinder oder bis zu 200.000 Euro auf Enkel steuerfrei übertragen, ohne dass dafür notarielle Beurkundungen oder spätere testamentarische Aktualisierungen notwendig sind. Und worauf viele 50plus-Kunden Wert legen:

Sie behalten die Kontrolle über das Vermögen, weil Vertragsänderungen von beiden Versicherungsnehmern bestätigt werden müssen.

KAPITALANLAGE

Ganz entscheidend ist aber auch die Kapitalanlage. Über 50-jährige Kunden haben einen Anlagezeitraum von 30 Jahren und mehr vor sich. Dies ist ein zu langer Zeitraum, um renditeschwach anzulegen. WeitBlick bietet hier sehr gute Investmentmöglichkeiten – sowohl für defensive als auch für sehr chancenorientierte Anleger inklusive der Möglichkeit, die Kapitalanlagekostenfrei und ohne steuerliche Auswirkungen anpassen zu können.

LEBENSVERSICHERUNG WEITBLICK



Welchen Ansatz verfolgt der Tarif/verfolgen Sie mit dem Tarif?

Mit WeitBlick möchten wir Kunden und Beratern eine optimale Lösung für die Ruhestandsplanung bieten. Entsprechend legt das Einmalbeitragsprodukt einen besonderen Schwerpunkt auf das Entsparen und die Verwendung des bereits angesparten Vermögens. Mit dem automatisierten Auszahlungsplan können Kunden bestehende Rentenzahlungen planbar aufstocken. Zusätzlich bietet WeitBlick ein hohes Maß an Flexibilität bei Ein- und Auszahlungen sowie Möglichkeiten zur steueroptimierten Vermögensübertragung.

Inwieweit unterscheidet sich der Tarif von den Tarifen der Wettbewerber?

Die meisten Wettbewerbstarife bieten zwar einzelne Optionen, aber nicht eine nahezu allumfassende Lösung wie Standard Life mit WeitBlick. Es gibt beispielsweise nur wenige Wettbewerber, die sich auf das Thema „Erben & Schenken“ spezialisiert haben und die Gestaltungsmöglichkeiten bieten, die wir mit zwei Versicherungsnehmern bieten können. Auch ein automatisierter Auszahlplan, den wir bieten, ist bei den meisten anderen Wettbewerbern nicht vorgesehen. Die Kombination aus beiden Punkten macht unseren Tarif aus meiner Sicht außergewöhnlich.

Für welche Zielgruppe ist der Tarif geeignet?

Wir haben uns bei der Entwicklung des Produktes ganz gezielt auf die Bedürfnisse der Zielgruppe 50plus konzentriert. Die Zielgruppe 50plus ist sicherlich eine sehr attraktive Zielgruppe für Berater und wir möchten unseren Vertriebspartnern hier eine sehr gute Unterstützung bieten. Dazu gehört neben einer sehr guten Produktlösung auch eine professionelle Betreuung durch unsere Maklerbetreuer, die wir zu zertifizierten Ruhestandsplanern ausgebildet haben, um alle Fragen bestmöglich beantworten zu können.

Welche Flexibilität bietet der Tarif?

Flexibilität ist für 50plus-Kunden enorm wichtig. Entsprechend haben wir darauf einen besonderen Schwerpunkt gelegt. Kunden können sehr flexibel Zuzahlungen tätigen oder sich Geld auszahlen lassen. Gerade flexible Auszahlungen sind aus meiner Sicht wichtig, weil Kunden sich gerade im Ruhestand auch einmal recht spontan lang gehegte Wünsche erfüllen wollen. Auch ein vereinbarter automatisierter Auszahlungsplan kann jederzeit bei Höhe und Auszahlungsintervallen verändert werden. Last but not least kann auch die Kapitalanlage kostenfrei und ohne steuerliche Nachteile angepasst werden.

(STANDARD LIFE)

www.standardlife.de