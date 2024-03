ROLAND Rechtsschutz weiter auf der Erfolgsspur

Trotz anhaltend hoher Unsicherheit über die Entwicklung der Weltwirtschaft und der deutschen Konjunktur hat ROLAND Rechtsschutz das Jahr 2023 mit einem starken Ergebnis abgeschlossen. Das geht aus dem aktuellen Geschäftsbericht hervor, den ROLAND heute veröffentlicht hat. Der Kölner Rechtsschutz-Versicherer konnte seine Bruttobeitragseinnahmen deutlich um 4,3 Prozent steigern und setzt damit seinen Wachstumskurs fort.

„Angesichts des herausfordernden Marktumfelds sind wir mit dem vergangenen Jahr hoch zufrieden. Vor allem unsere Erwartungen an das Beitragswachstum haben wir klar übertroffen“, sagt der Vorstandsvorsitzende Tobias von Mäßenhausen. „Wir danken unseren Kundinnen und Kunden, Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern und natürlich unseren Mitarbeitenden für dieses hervorragende Ergebnis.“

Im In- und Ausland deutliches Beitragswachstum

Die Bruttobeitragseinnahmen im vergangenen Geschäftsjahr lagen insgesamt bei 559,8 Millionen Euro (Vorjahr 536,8 Millionen Euro) – eine Steigerung von 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Grund für die positive Geschäftsentwicklung ist in erster Linie das inländische Direktgeschäft: Von den Beiträgen im selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft entfielen 490,2 Millionen Euro (Vorjahr 471,0 Millionen Euro) auf das Inland und 57,1 Millionen Euro (Vorjahr 53,8 Millionen Euro) auf das internationale Geschäft in Österreich, Italien und Norwegen.

Auch das Neugeschäft liegt mit 57,8 Millionen Euro über dem Vorjahresniveau von 52,1 Millionen Euro. Die Anzahl der Versicherungsverträge im selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft stieg zudem von 1.822.989 Stück zum Ende des Jahres 2022 auf 1.842.642 Stück Ende 2023.

Leistungen an Kunden haben zugenommen

Im vergangen Jahr hat sich die Zahl der gemeldeten Leistungsfälle im selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft auf 431.700 Stück (Vorjahr 393.138 Stück) erhöht. Gleichzeitig wurden auch mit 272,2 Millionen Euro (Vorjahr 252,9 Millionen Euro) höhere Leistungszahlungen erbracht. Ursache für die Erhöhung ist das deutliche Bestandswachstum sowie vermehrte Schadenzahlungen für Groß- und Kumulschäden.

Jahresüberschuss steigt kräftigt

Während die Bruttoaufwendungen für den Versicherungsbetrieb primär aus dem starken Neugeschäft heraus im vergangenen Geschäftsjahr auf 171,0 Millionen Euro (Vorjahr 164,8 Millionen Euro) stiegen, sanken die Verwaltungskosten hingegen weiter infolge des strikten Kostenmanagements auf 43,3 Millionen Euro (Vorjahr 45,3 Millionen Euro).

Das versicherungstechnische Ergebnis sank leicht auf 33,4 Millionen Euro (Vorjahr 33,8 Millionen Euro). Gleichzeitig erzielte ROLAND Rechtsschutz einen im Vergleich zum Vorjahr erheblich gestiegenen Jahresüberschuss von 27,4 Millionen Euro (Vorjahr 20,1 Millionen Euro).

Ausblick

„Auch in den kommenden Jahren werden wir konsequent auf unsere Unternehmensstrategie #konfliktlöser26 setzen“, so Tobias von Mäßenhausen. ROLAND Rechtschutz will bis 2026 der führende Lösungsanbieter im Rechtsmarkt sein: „Gerade in diesen Zeiten, in denen der gesellschaftliche Zusammenhalt bedroht ist, wollen wir mit unseren Konfliktlösungs-Angeboten zu einem besseren Miteinander in unserer Gesellschaft beitragen.“

