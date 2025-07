Richtig abgesichert in den Urlaub: Versicherungen im Check

Was passiert, wenn jemand vor oder während der Reise unerwartet krank wird, einen Unfall erleidet oder Gepäck gestohlen wird? Welche Versicherungen im Urlaub einen sinnvollen Schutz bieten, erklären Expert*innen vom Konzern Versicherungskammer.

Warum eine Reiseversicherung wichtig ist

75 % der Deutschen planen 2025 zu verreisen und 43 % haben sogar schon ein festes Ziel*. Dennoch ist Reisen heute mit vielen Unsicherheiten verbunden. Zu den großen Stressfaktoren zählen Gepäckverlust, Flugausfälle und Krankheiten. Mareike Steinmann-Baptist, Vorständin der Union Reiseversicherung (URV), empfiehlt: „Für einen sorgenfreien Start in den Urlaub ist es ratsam zu prüfen, welche Leistungen die eigene Reiseversicherung bietet.“

Reisemythen im Check

Über die richtige Absicherung auf Reisen kursieren viele Mythen. Ein weit verbreiteter Mythos ist, dass die gesetzliche Krankenversicherung Leistungen umfassend abdeckt. Das stimmt nur teilweise. In bestimmten Ländern bietet die gesetzliche Krankenversicherung eine gewisse Grundversorgung. Diese ist häufig auf dringend medizinisch notwendige Maßnahmen beschränkt und deckt nicht unbedingt alle Kosten ab. So können beispielsweise Ausgaben, die im Reiseland nicht als essenziell angesehen werden, nicht übernommen werden. Darunter fallen beispielsweise Krankentransporte zurück nach Deutschland und spezielle medizinische Eingriffe.

Auch Pauschalreisen decken nicht alle Risiken ab. Sie beinhalten oft nur grundlegende Garantien wie die Absicherung bei Insolvenz des Veranstalters oder Umbuchungsmöglichkeiten. Eine zusätzliche, individuell abgestimmte Reiseversicherung bietet umfassenden Schutz vor unvorhergesehenen Ereignissen wie Reiseabbrüchen, Gepäckverlust oder medizinischen Notfällen.

Eine Hausratversicherung schützt auch im Urlaub

Hausratversicherungen bieten Schutz für persönliche Gegenstände, auch wenn sie außerhalb des Wohnbereichs aufbewahrt werden. Sie müssen jedoch angemessen gesichert sein, zum Beispiel in einem verschlossenen Raum oder in einem Schließfach am Strand. Versicherungen bieten in der Regel Schutz für Gegenstände in geschlossenen Gebäuden – dazu gehören aber nicht Campingmobile und Wohnwagen. Dennoch gibt es spezielle Tarife, die auch bei Diebstahl aus einem Fahrzeug leisten. Von diesem Schutz ausgenommen sind Wertgegenstände wie Schmuck und Bargeld.

