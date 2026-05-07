Renditechancen und Garantien – die Fondspolice der Alleskönner

Längst ist bekannt: Die gesetzliche Rente reicht in der Regel nicht aus, um den gewohnten Lebensstandard im Alter aufrechtzuerhalten. Umso wichtiger ist die private Altersvorsorge. Kunden haben bei Banken und Versicherungen die Wahl zwischen verschiedenen privaten Vorsorgeformen. Doch für welche entscheide ich mich? Welche ist für mich am geeignetsten? Drei Aspekte sind besonders wichtig: Sicherheit, Renditechancen und Flexibilität.

Fondspolicen bieten ergänzend zu reinen Fondssparplänen neben dem Ansparvorgang auch eine Risikoabsicherung und die Auszahlung einer lebenslangen Leibrente aus einer Hand. Von Vorteil sind dabei insbesondere der bereits bei Vertragsabschluss garantierte Rentenfaktor und der Steuervorteil bei Wahl einer Leibrente durch die Ertragsanteilsbesteuerung. Zudem können die Fonds während der Laufzeit des Vertrages beliebig oft gebührenfrei gewechselt werden, ohne dass Kursgewinne versteuert werden müssen. Für risikofreudigere Sparer steht die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite im Vordergrund. Aktienbasierte Vorsorgeprodukte sind hier die erste Wahl, zumal sich temporäre Verlustrisiken in Anbetracht des in der Regel langen und ratierlichen Sparvorgangs deutlich reduzieren. Für sicherheitsorientierte Kunden bietet die Versicherungswirtschaft fondsgebundene Altersvorsorgeprodukte mit einer endfälligen Garantie in Höhe der eingezahlten Beiträge an. Flexible Produkte überlassen sogar dem Kunden die Wahl des Garantieniveaus, diese geht in der Regel von 50 bis 100 Prozent der eingezahlten Beiträge. Diese Verträge schützen vor hohen Vermögensverlusten. Je geringer das Garantieniveau gewählt wird, desto höher wird das Renditepotenzial aus dem Fondsinvestment.

Die von der WWK angebotenen Altersvorsorgeprodukte bieten dem Kunden vielfältige Möglichkeiten, um den individuellen Bedürfnissen optimal gerecht werden: fondsgebundene Produkte mit und ohne Garantien, mit variablen Garantieniveaus sowie einer sehr breiten Fondsauswahl.

Im Fokus der fondsgebundenen Rentenversicherung WWK Premium FondsRente 2.0 steht die Erwirtschaftung von möglichst hohen Renditen durch maximale Partizipation an den weltweiten Aktienmärkten. Dafür wird auf Kapitalgarantien während der Ansparzeit verzichtet. Zielgruppe sind fondsaffine Kunden, für die das Produkt zudem eine grundlegende Innovation bietet: Auch in der zweiten Vertragsphase des Rentenbezugs können die Kunde in Fonds investiert bleiben. Dabei bleibt den Kunden der Steuervorteil der Lebensversicherung ebenso erhalten wie eine lebenslang garantierte Leibrente.

Auf der Anlagenseite offeriert die Fondspolice ohne Garantie eine Vielzahl an Möglichkeiten: Zur Wahl stehen 100 qualitätsgeprüfte Fonds vieler namhaften Investmentgesellschaften. Reduzierte Fondskosten werden sichergestellt durch Clean Share Classes und institutionelle Anteilsklassen. Rund 30 kosteneffiziente ETFs, Indexfonds und hoch diversifizierte Dimensional Fonds runden die Fondsauswahl ab. Ganz neu im Programm ist der WWK KI Alpha – Aktien Welt, ein global investierender Aktienfonds, der bei der Portfoliozusammenstellung insbesondere auf das fortschrittliche Potenzial der KI setzt.

Mit der Produktfamilie WWK Intelli- Protect® 2.0 stellt die WWK ihren Kunden darüber hinaus eine moderne Fondspolice mit Garantie zur Verfügung. Hauptziel ist es, einen möglichst hohen Kapitalanlageertrag zu generieren und gleichzeitig die individuell gewünschten Garantieleistungen zu gewährleisten. Ermöglicht wird dies durch die als „individual Constant Proportion Portfolio Insurance (iCPPI)“ bekannte dynamische Portfolio-Absicherungsstrategie, die bei unseren Fondsrenten kundenindividuell für jeden Kundenvertrag zum Einsatz kommt. Die notwendigen Portfolioumschichtungen werden dabei börsentäglich durchgeführt.

Die WWK bietet bei ihren Fondspolicen einen der höchsten garantierten Rentenfaktoren am gesamten deutschen Markt. Die Höhe des Rentenfaktors ist entscheidend: Er legt fest, welche Summe der Rentenempfänger pro 10.000 Euro angespartem Kapital lebenslang monatlich erhält. Ein Faktor von 30 bedeutet also beispielsweise bei einer Ausgangssumme von 200.000 Euro, dass die Monatsrente 600 Euro beträgt. Bei einem Faktor von 20 – und manche Versicherer garantieren kaum mehr – muss man folglich doppelt so viel Kapital einbringen, um auf die gleiche Rentenhöhe zu kommen als mit einem Faktor von 40.

Zu guter Letzt stehen bei der WWK möglichst faire und kundenfreundliche Versicherungsbedingungen im Fokus. Moderne Rentenversicherungen sollten für Kunden viele Möglichkeiten zur Vertragsanpassung bieten. Das branchenweit anerkannte Rating-Institut Franke & Bornberg überprüft regelmäßig, ob bei den Tarifen wirklich alle notwendigen Gestaltungsoptionen vorhanden sind. Im Bereich der Fondspolicen ohne Garantien werden alle von der WWK angebotenen Tarife von Franke & Bornberg durchgängig mit der Bestnote FFF+ bewertet.

WWK

KURZINTERVIEW MIT THOMAS HEß

Herr Heß, das Geschäft in der Altersvorsorge wird nach wie vor von herausfordernden wirtschaftlichen

und politischen Faktoren beeinflusst. Wie ist das Geschäftsjahr 2025 für die WWK gelaufen?

THOMAS HEß: Trotz der globalen Unsicherheiten hat sich die WWK mit einem Wachstum von über 25 Prozent bei der abgerechneten Produktion im Lebensversicherungsgeschäft auch in 2025 äußerst dynamisch entwickelt. Angesichts der wirtschaftlichen Gesamtlage ist das ein starkes Signal für die Leistungsfähigkeit unserer Produktstrategie und den Erfolg unserer Vertriebspartner. Wesentlicher Treiber des Geschäfts war der Bereich der geförderten Altersvorsorge, sowohl bei der bAV als auch mit unserer neuesten Generation der Riester-Rente.