Rekordergebnis und „viele weitere Meilensteine erreicht“

Bei einer digitalen Presseveranstaltung stellten der Vorstandsvorsitzende der Süddeutschen Krankenversicherung a. G. (SDK), Dr. Ralf Kantak, und Olaf Engemann, Vorstand für Vertrieb und Marketing, die Bilanzkennzahlen des vergangenen Geschäftsjahres vor.

Außerdem warfen Sie einen Blick auf die aktuelle Geschäftsentwicklung und die Positionierung der SDK als Gesundheitsspezialist.

Die Beitragseinnahmen stiegen in 2021 um 4,9 Prozent auf 919 Millionen Euro und überschritten damit erstmals die 900-Miliionen-Euro-Marke. Damit ist die SDK die Nr. 14 im Markt der Privaten Krankenversicherer (PKV).

Fast 27 Millionen Euro erhielten diejenigen Mitglieder an Beiträgen zurück, die keine Rechnungen eingereicht hatten. Rund ein Drittel der Vollversicherten konnten eine solche Beitragsrückerstattung in Anspruch nehmen.

Der Gesamtbestand an Versicherten erhöhte sich um 0,7 Prozent auf ca. 630.000 Personen. Die Aufwendungen für Versicherungsfälle stiegen nur leicht um 1,6 Prozent von rund 586 Millionen Euro im Vorjahr auf 596 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2021.

Nachhaltig, seriös und fair gegenüber den Mitgliedern

Die Zuführung zu den Alterungsrückstellungen betrug über 340 Millionen Euro (Vorjahr 374 Mio. Euro), sodass ein Bilanzwert in Höhe von 6.947 Millionen Euro (Vorjahr: 6.607 Mio. Euro) erreicht wurde.

Die Vorsorgequote liegt bei 43,5 Prozent (Vorjahr 45,3 %) und liegt damit weiterhin – wie schon seit Jahren – deutlich über dem Branchendurchschnitt.

So verwendet die SDK einen erheblichen Anteil der Beiträge, um die Auswirkungen der demografischen Entwicklung aufzufangen.

„Wir legen größten Wert auf seriöses Wirtschaften, denn wir wollen unseren Kunden ein Leben lang als fairer Partner und Unterstützer zur Seite stehen“, so Dr. Ralf Kantak. „Hierzu gehören eine entsprechende Demografievorsorge ebenso wie die nachhaltige Kalkulation der Beiträge.“

Dass die SDK finanziell hervorragend aufgestellt ist, verdeutlicht zudem die konstant hohe SCR-Quote, also jene Kennzahl, die die Risikotragfähigkeit eines Unternehmens ausdrückt. Sie lag für das Jahr 2021 bei 867 Prozent und ist damit annähernd doppelt so hoch wie der Branchendurchschnitt von 450 Prozent.

Aktuelle Entwicklung – die SDK auf dem Weg in die Zukunft

Bei der digitalen Presse-Konferenz Ende letzter Woche sprachen Dr. Ralf Kantak und Olaf Engemann neben den Kennzahlen des Geschäftsjahres 2021 auch über aktuelle Entwicklungen bei der SDK. Erfreut zeigten sich die beiden dabei insbesondere über den Vertrieb.

„Wir konnten über alle Produktgruppen und Vertriebswege hinweg positive Tendenzen verzeichnen“, so Olaf Engemann. „Insbesondere der Bereich Online- und Direktvertrieb entwickelt sich sehr gut, ebenso das Makler- und Firmenkundengeschäft.“

In der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) feiert die SDK ein Jubiläum. Vor 25 Jahren führte sie in der bKV neue Tarife ein, die für die bKV, wie sie heute am Markt etabliert ist, Maßstäbe setzte.

Für ihre Budgettarife in der bKV erhielt die SDK erst kürzlich den Innovationspreis des Versicherungsmagazins in Zusammenarbeit mit MORGEN&MORGEN. „Diesen Innovations- und Pioniergeist haben wir uns stets bewahrt, das wird auch von den Kunden honoriert“, so Engemann.

Innovativ ist die SDK auch intern. So ist sie im Frühjahr dieses Jahres in ihre neue Hauptverwaltung am Raiffeisenplatz 11 in Fellbach eingezogen und hat damit auch einen großen Schritt in eine Arbeitswelt der Zukunft gemacht.

„Das war ein weiterer Meilenstein für uns“, erklärte Kantak anlässlich der Presseveranstaltung. „Ich bin sehr stolz, dass der Umzug einschließlich aller Prozessumstellungen hervorragend und reibungslos funktioniert hat. Stolz sind wir als Vorstand aber vor allem auch auf all unsere Mitarbeitenden.

Sie haben die Veränderungen hin zu Teamflächen und einem Shared-Desk-Konzept und einer völlig neuen Arbeitswelt hoch motiviert angenommen und nun sind mit Feuereifer dabei, das neue Bürokonzept mit Leben zu füllen und alle Vorteile daraus zu nutzen. Es macht jeden Tag auf‘s neue Freude, das zu erleben.“

Der Gesundheitsspezialist SDK

Mit dieser neuen Arbeitswelt, der aktuellen Vertriebsentwicklung sowie den präsentierten Kennzahlen zeigten sich Dr. Kantak und Olaf Engemann zuversichtlich mit Blick auf die Zukunft.

„Die Strategie, die SDK zum Gesundheitsspezialisten zu entwickeln, greift sowohl nach innen als auch nach außen“, stellten die beiden bei der Pressekonferenz fest.

„Gesundheitsspezialist zu sein, bedeutet für uns, dass wir nicht allein Versicherungsprodukte anbieten, sondern mit Gesundheitsdienstleistungen und Informationen rund um die Gesundheit einen Dreiklang schaffen “, so Dr. Kantak zum strategischen Kurs der SDK.

„Dass wir für anhaltende Qualität stehen, zeigt unser kontinuierlich sehr gutes Abschneiden mit der Note A+, also der höchsten Rating-Kategorie, bei Assekurata“, so Kantak weiter. 2021 erhielt die SDK zudem bereits zum achten Mal in Folge den Deutschen Fairnesspreis von ntv und DISQ.

(SDK)