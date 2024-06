Reisekrankenversicherung bei Fernreisen ein Muss

Die Möglichkeiten, in den USA oder Kanada Urlaub zu machen, sind wahrlich vielfältig. Wer es sich leisten kann oder will, findet in den angesagten Hotspots der USA und Kanadas hervorragende Urlaubsbedingungen. Aber Vorsicht: Bei Unfall oder Krankheit ist in den meisten Fällen eine Reisekrankenversicherung notwendig. Sie kommt für eine notwendige Heilbehandlung oder den Rücktransport aus dem Urlaubsland in die Heimat auf. Die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI) hat auf ihrer Homepage hilfreiche Informationen zur Auslandskrankenversicherung zusammengestellt.

Die gesetzliche Krankenversicherung, die z.B. in verschiedenen europäischen Ländern gültig ist, reicht im Ausland, insbesondere bei Urlauben in den USA und Kanada, nicht aus. Wer in diesen Ländern keine Reisekrankenversicherung vorweisen kann, muss eventuelle Krankenhauskosten selbst tragen.

Diese können schnell ein Vielfaches der Kosten in Deutschland betragen. Wichtig ist, dass die Reisekrankenversicherung vor Antritt der Reise in Deutschland abgeschlossen wird. Reisekrankenversicherungen unterscheiden auch zwischen “inkl. USA & Kanada” und “exkl. USA & Kanada”. Dies liegt daran, dass die Kosten für Behandlungen und Arztbesuche in den USA und Kanada wesentlich höher sind.

Immer mehr achten Urlauber verstärkt auf die Absicherung im Krankheitsfall. Gut, dass sich die Tarife für Reisekrankenversicherungen in den letzten Jahren deutlich verbessert haben. Das zeigt auch ein aktueller Vergleich von Finanztest. Dennoch gibt es auch bei den aktuellen Angeboten noch einige Fallstricke, die man kennen sollte. So zahlt die Reisekrankenversicherung zum Beispiel bei Quarantäne keine Übernachtungs- oder Flugkosten.

Ältere Menschen haben zudem den Nachteil, dass die Versicherung für sie teurer ist. Hier gilt es, die Angebote der Anbieter von Reisekrankenversicherungen genau zu studieren und zu prüfen. Nur wer sich genau informiert, kann sich für das günstigste und beste Angebot entscheiden. Eine sehr gute Reisekrankenversicherung gibt es schon für weniger als zehn Euro pro Person und Jahr.

