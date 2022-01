Reihenweise attraktive Vorteile

Berufsunfähigkeit ist eines der größten existenziellen Risiken. Sie trifft jeden vierten Berufstätigen in Deutschland – in allen Branchen und in jeder Phase des Lern- und Arbeitslebens. Doch der gesetzliche Schutz greift nur dann, wenn keiner anderen Erwerbstätigkeit nachgegangen werden kann. Und reicht nicht aus, um den Lebensstandard zu halten.

MIT DER ERGO BU FLEXIBEL UND LEISTUNGSSTARK ABGESICHERT

Leistungsstarke Absicherung ist für Kunden selbstverständlich. Für ERGO auch. Doch vor allem für junge Menschen gilt: Geld spielt eine Rolle. Genau damit punktet die neue ERGO BU, denn sie ist besonders günstig – vor und nach dem Berufsstart. Sie überzeugt mit reihenweise attraktiven Vorteilen: Besonders niedrige Einstiegsbeiträge sorgen für eine niedrige „Abschlusshürde“. Es gibt keine großen Preissprünge nach Berufsstart – dank langfristiger, gestaffelter Beitragsanpassung. Und für Akademiker ist die ERGO BU ein Leben lang extragünstig, vor allem für BWLer/VWLer, Juristen und Mediziner.

KARRIERE PLUS – DIE IDEALE ERGÄNZUNG FÜR SCHÜLER, AZUBIS UND STUDENTEN

Mit dem optionalen Leistungspaket „Karriere Plus“ erhalten junge Kunden zusätzlich die Möglichkeit einer Rentenverdopplung ohne erneute Gesundheitsprüfung nach Abschluss der Ausbildung, fünf Prozent Nachlass bei Nachversicherung, lebenslange Rente, wenn sie bis zum 25. Lebensjahr berufsunfähig werden, und vieles mehr.

AUSSERGEWÖHNLICHES PRODUKT MIT AUSSERGEWÖHNLICHER VERMARKTUNG

Zur gezielten Ansprache junger Kunden bietet ERGO eine ganz besondere App – die „Thores Change Your Life- Challenge“. Mit einem bekannten Gesicht: Thore Schölermann, Moderator von taff, The Voice und The Voice Kids. Zusammen mit The Cat sorgt er dafür, dass sich junge Menschen spielerisch mit dem Thema befassen.

ERGO