Raus aus Deutschland: Auswandernde und digitale Nomaden international richtig absichern

Immer mehr Menschen zieht es aus verschiedenen Gründen ins Ausland. Sei es als großer (Lebens-)Traum oder als lang erträumtes persönliches Abenteuer. Auch beruflich bedingt wird die räumliche Erweiterung über den Tellerrand hinweg immer wichtiger.

Globale Unternehmen expandieren über nationale Grenzen hinaus, was dazu führt, dass bereits im Jahr 2021 etwa 87,5 Millionen Menschen weltweit aus privaten oder jobbedingten Gründen im Ausland lebten.

Auffallend ist: Auch immer mehr junge Menschen – sogenannte digitale Nomaden – leben und arbeiten für eine gewisse Zeit in einem oder mehreren Ländern. Auch, dass Familien eine Weltreise machen oder ganz auswandern, ist keine Seltenheit mehr. Die meisten sind gut informiert und wissen auch, dass eine adäquate Absicherung essenziell ist. Denn für gewöhnlich endet der gewohnte Versicherungsschutz in Deutschland, wenn es für mehr als sechs Monate in ein anderes Land geht.

WOHNSITZ UND KRANKENVERSICHERUNG

Bei einem längeren Aufenthalt im Ausland oder dem Fehlen eines festen Wohnsitzes endet in den meisten Fällen die Versicherungspflicht in Deutschland. Krankenkassen und Krankenversicherer prüfen genau, wo und aus welchem Grund man sich im Ausland aufhält. Dies führt in der Konsequenz dazu, dass man nicht mehr im deutschen Krankenversicherungssystem verbleiben kann. Um später zu ähnlichen Konditionen wieder in die deutsche Krankenversicherung aufgenommen zu werden, ist die Anwartschaftsversicherung eine empfehlenswerte Option. In jedem Fall müssen sich Auswandernde und digitale Nomaden um eine internationale Krankenversicherung kümmern.

DARUM EINE INTERNATIONALE KRANKENVERSICHERUNG

Lara und Moritz sind digitale Nomaden, die die Welt bereisen und in nicht allzu ferner Zukunft gerne ein Kind bekommen möchten. Ob sie nach ihrer Weltreise wieder in Deutschland landen, steht noch in den Sternen. Nach fünf Jahren in ungefähr 50 Ländern wollen sie sich schließlich auf Bali niederlassen. In so einer Situation ist es klug, zuerst eine günstige Auslandskrankenversicherung abzuschließen, die die Basics und natürlich auch das Thema Schwangerschaft abdeckt. Und spätestens bei der Auswanderung nach Bali setzen die beiden auf eine internationale Krankenversicherung, die auch eine mögliche Kinderwunschbehandlung einschließt und vor allem dauerhaft – also quasi für immer – gültig ist.

Die beiden digitalen Nomaden sind noch sehr jung. Es entscheiden sich aber auch viele ältere Semester für eine Auswanderung. So zum Beispiel Dipl.-Ingenieur Holger Schmidt. Er lebt in Bangkok, ist mit einer thailändischen Frau verheiratet und arbeitet schon seit gefühlt einer Ewigkeit für ein deutsches Maschinenbau-Unternehmen in Thailand. Künftig will er auch seinen Ruhestand im Land des Lächelns verbringen, aber vorher noch ein paar Jahre in Deutschland leben.

Momentan reist er regelmäßig mit seiner thailändischen Frau nach Deutschland und muss jedes Mal eine Reisekrankenversicherung für sie abschließen. Wenn er sich zunächst mit ihr in Deutschland niederlässt, braucht er eine Krankenversicherung, die auch seine Frau in Deutschland, aber auch in Thailand absichert. Deshalb schließt er zunächst eine private Anwartschaft für die internationale Krankenversicherung ab.

Für den Ruhestand in Thailand ist so eine Anwartschaftsversicherung wie ein Joker im Ärmel für Ingenieur Schmidt. Denn damit sind künftige chronische Erkrankungen ohne den üblichen Risikozuschlag versicherbar. Und auch Schmidts thailändische Frau kann mitversichert werden. So sind die beiden später in Thailand, weltweit und auch bei Deutschlandbesuchen immer abgesichert.

WEITERE VERSICHERUNGEN IM AUSLAND

Neben der Krankenversicherung ist es wichtig, auch andere Versicherungen für den Auslandsaufenthalt zu berücksichtigen. Viele private Versicherungen verweigern Leistungen, wenn man dauerhaft im Ausland lebt. Daher ist es entscheidend, die Bedingungen und Verträge genau zu prüfen. Dies betrifft nicht nur Haftpflichtund Unfallversicherungen, sondern auch Rechtsschutzversicherungen und andere Versicherungen im Ausland. Besonders in exotischen Ländern wie den USA und im arabischen Raum ist es essenziell, sich über lokale Kfz-Versicherungen und die Einschränkungen bei Leistungspflichten zu informieren, um unangenehme Konsequenzen zu vermeiden.

BDAE

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.bdae.com