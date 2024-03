Private Krankenversicherung für Ärzte – umfassender Gesundheitsschutz für Mediziner

Überfüllte Wartezimmer und Krankenhäuser, eine 24-Stunden-Versorgung von Intensivpatienten, Nacht- und Wochenenddienste, aber auch das hohe Risiko, sich selbst zu infizieren – der Arztberuf ist vor allem in Zeiten knapper Kassen und zahlreicher Gesundheitsreformen mit zunehmenden Gesundheitsrisiken verbunden. Vor allem die chronische Überlastung der Mediziner äußert sich immer häufiger darin, dass sie selbst vom Behandler zum Patienten werden.

Umso wichtiger ist es, dass die Ärzte selbst einen hervorragenden Versicherungsschutz haben und im Falle einer Krankheit entsprechend abgesichert sind. Die INTER bietet eine breite Palette an Produktlösungen speziell für diese Berufsgruppe an. Ob preisoder leistungsbewusst, alle Bedürfnisse können bedient werden. Mit der INTER können sich Ärzte in jeder Lebensphase vom Studenten bis zur Niederlassung und sogar zum Ruhestand optimal absichern. Und nicht nur die Ärzte, sondern auch deren Ehepartner/Lebenspartner oder Kinder können in den Medizinertarif gegen Beitrag mitversichert werden.

Neben der Flexibilität spielen Leistung und Transparenz eine wichtige Rolle. Die transparenten Bedingungen der INTERÄrztetarife lassen keine Fragen offen. Zudem erwarten den Kunden ein moderner und umfangreicher Leistungskatalog sowie ein großes Angebot an individuellen Gesundheitsservices über die reinen Tarifleistungen hinaus. Die Krankenvollversicherung der INTER für Ärzte gibt es in drei Produktvarianten:

• JAK U – günstiger Einstieg für Klinikärzte

• JA U + JE U – gehobene Leistungen

• JA Best – sehr hohes Leistungsniveau

Die Highlights – eine Auswahl:

• Attraktive Konditionen für die Zielgruppe Ärzte

• Selbstbeteiligung gilt nur für den ambulanten Bereich

• JA U + JE und JA Best: Keine Begrenzung auf die Höchstsätze der Gebührenordnung für Ärzte und Zahnärzte (GOÄ/GOZ)

• JA Best: Vorsorgeuntersuchungen, Schutzimpfungen und professionelle Zahnreinigung werden nicht auf die Selbstbeteiligung und die Beitragsrückerstattung angerechnet

